Clima preelectoral genera inquietud en inversores españoles

El coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia, Francisco Sancho, reconoció inquietudes en las inversiones españolas en el país en este periodo electoral. Sin embargo, dijo que aún no existe inestabilidad.

“Como economista que propone escenarios económicos de futuro las elecciones políticas siempre producen incertidumbre y afectan a los mercados. La política y la estabilidad política son un factor para generar estabilidad para las inversiones, el que ponga en cuestión está fuera de lugar (…) De momento hay inquietudes, pero no se trasladan a inestabilidades”, dijo.

“Lo que debemos evitar es ir atrás, es posible que no se avance lo que se quisiera, eso no es deseable, pero lo que no es aceptable ir hacia atrás”, agregó.