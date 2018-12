COB acusa a ministros por fracaso en reunión con Evo

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo ayer que los ministros del área económica generan descontento y molestia en el sector obrero por desinformar al presidente Evo Morales sobre las observaciones que hizo la dirigencia a la modalidad de pago del segundo aguinaldo que se aprobó para este año.

El pasado lunes, vísperas de Navidad, los dirigentes de la COB se reunieron con el presidente Morales y los ministros de Economía, Mario Guillén; de Planificación, Mariana Prado, y de Trabajo, Héctor Hinojosa, para tratar su demanda de anular el Decreto Supremo 3747, el cual señala que el beneficio deberá ser pagado a todos los servidores públicos, trabajadores del sector privado, personal eventual y consultores cuyo total ganado no supere los 15 mil bolivianos.

“Lamentablemente, no hemos podido llegar a un acuerdo, por eso hemos abandonado la reunión para convocar a un ampliado de emergencia para mañana (por hoy) e informar a nuestras bases”, dijo Huarachi en contacto con Los Tiempos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dio por cerrado el debate por el segundo aguinaldo y sugirió a la dirigencia cobista poner en agenda otros temas. La autoridad dijo que, tras tener informes de trabajadores del sector productivo, sólo el 3 por ciento no percibiría el segundo aguinaldo, porque los mismos cuentan con un salario de 15 mil bolivianos.

“Consideramos que debatir en torno a ese tope de 15 mil bolivianos constituye una posición no acertada de la COB, es un desacierto de parte de la dirigencia de la COB, pues tratar de generar un debate (sobre este tema no nos parece)”, dijo Rada.

Sin embargo, Huarachi señaló que los ministros con los que la dirigencia tuvo reuniones previas traicionaron al sector trabajador porque no informaron correctamente sobre la propuesta de la COB al Primer Mandatario.

“En las dos o tres reuniones que hemos tenido con ministros de Economía, Planificación y Trabajo, no han informado tal cual nosotros habíamos justificado, entonces a partir de ello el Presidente se ha sorprendido”, señaló.

Huarachi agregó que “esas cosas nos molestan y generan descontento al interior de todos los trabajadores”.

El dirigente reiteró que “el sector productivo no se debería de tocar porque ellos hacen un esfuerzo y trabajan a destajo, no trabajan sujetos a un jornal; a ellos les pagan por avance, el trabajador que avanza tiene remuneración salarial, si no avanza, no”.

Explicó que los sectores minero, petrolero y fabril trabajan de esa forma. Agregó que la dirigencia flexibilizó su demanda en varios puntos, e incluso planteó propuesta para el tema del 15 por ciento en productos nacionales, pero no fueron escuchados.

AJUSTES EN LA MODALIDAD DE PAGO

El 12 de diciembre, se promulgó el Decreto Supremo 3747, que complementa al 1802 de doble aguinaldo:, el cual señala que el beneficio deberá pagarse a todos los servidores públicos, trabajadores del sector privado, personal eventual y consultores cuyo total ganado no supere los 15.000 bolivianos. Además, los trabajadores que ganan por encima del salario básico, recibirán el 15 por ciento del pago en productos.