Marco Antonio Salinas. “Debemos tener crecimiento, pero con disciplina fiscal”

— ¿Por qué motivos toma la decisión de postular a la presidencia de la CEPB?

— Yo soy dirigente gremial hace más de 20 años. Yo he pasado por varios gremios: por la Cámara de la Construcción (de La Paz), por la Federación de Empresarios de La Paz; he sido vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados (de Bolivia) y actualmente soy presidente de la Cámara Nacional de Comercio, entonces yo tengo un amplio conocimiento de la problemática del empresario boliviano en una visión nacional y creo que es importante que defendamos los intereses del empresariado que son también los intereses del país. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la situación de las empresas y del país juntamente con el Gobierno y las instituciones de este país. Creo que yo que puedo aportar mucho en esa línea para mejorar el desempeño del sector privado.

— ¿Qué aspectos considera usted que deben priorizar en la agenda de nueva directiva de la CEPB?

— Tenemos agenda interna y agenda externa. Con respecto a la agenda externa, es elaborar un diálogo muy importante con el Gobierno, pero que este diálogo salga de un diálogo interno que tengamos entre los empresarios a nivel nacional y podamos generar una agenda y proponerle al Gobierno sobre bases sólidas, técnicas, para mejorar el desempeño del sector privado. Ése es uno de los puntos y hay subpuntos como temas impositivos laborales y todos esos temas tenemos que generar una agenda para trabajar con el Gobierno dentro del país.

— Se ha visto un trabajo coordinado entre el Gobierno y el sector privado, en algunos aspectos, ¿considera usted que este trabajo en conjunto se debe fortalecer? ¿Por qué?

— Por supuesto. El Gobierno tiene una decisión muy importante en el quehacer político, económico, de nuestro país, y los empresarios tenemos que trabajar de mano con el Gobierno para buscar mejores días para el país. Entonces una unión público-privada es la que puede hacer que nuestro país crezca mucho más rápidamente.

— ¿Cómo se puede abordar aspectos como la excesiva presión tributaria y doble aguinaldo en tiempos de recesión económica?

— Nosotros tenemos propuestas, tenemos que generar propuestas, tenemos que generar una agenda en cada tema. Por decir en el tema tributario hay una presión importante, pero creemos que el tema de impuestos puede ser utilizado también de una buena forma que es incentivos para la generación de empleos y para muchas cosas, entonces hay propuestas concretas. En el tema laboral también tenemos reinserción laboral, tiempos parciales, empleo del joven, yo personalmente tengo una serie de propuestas en todos los aspectos del quehacer económico.

— ¿Qué elementos considera que son necesarios para incrementar la inversión privada en Bolivia?

— Lamentablemente, el sector privado representa el 40 por ciento de la inversión en el país, siendo que el promedio regional es 75 por ciento. Entonces es importante que el Gobierno reconozca la importancia del sector privado y trabaje junto con el empresariado generando políticas, políticas en el tema positivo, en el tema de seguridad jurídica, laboral, pero tenemos que hacerlo juntos y el Gobierno tiene que tener una visión de que el sector privado es tan importante como el sector público y que de la mano podemos crecer mucho más.

— ¿Qué crecimiento se puede esperar realizando las gestiones que menciona en su propuesta?

— Nosotros quisiéramos crecer mucho más del 6 y 7 por ciento, eso es lo que necesitamos, pero estamos en un momento también bastante delicado tenemos algunos indicadores económicos que nos preocupan como el déficit fiscal, como la baja de las reservas internacionales, entonces tenemos que ser muy prudentes, tenemos que tener un crecimiento pero con disciplina fiscal; además ese crecimiento no es cualquier crecimiento, no es que sea un indicador de que hemos crecido, sino tiene que ser un buen crecimiento y un buen crecimiento significa crecer en empresas de tecnología con emprendimientos que vayan contra el modelo primario exportador, que generen valor agregado que crezcan las industrias más que los minerales o el gas que son recursos no renovables. Tenemos que tener un buen crecimiento.