Champú en sachet hecho en Bolivia cubre 100% del mercado de Perú

La multinacional Unilever, con más de 140 años de trayectoria y presencia en más de 190 países del mundo, apuesta por Cochabamba con una nueva inversión que además permite exportar un producto hecho en Bolivia.

Se trata de una línea industrial de fabricación de champú en sachet de las marcas Sedal y Clear.

El complejo, que demandó una inversión de al menos 600 mil dólares, permite a la firma duplicar su capacidad de producción del producto y exportarlo para cubrir el 100 por ciento del mercado peruano, informó el gerente general de Unilever, Fernando Ciarroca.

El ejecutivo fue el anfitrión, el pasado viernes, de la inauguración de la nueva planta en su fábrica de Piñami, evento al que asistió el gobernador Iván Canelas, quien destacó la inversión realizada por Unilever Bolivia y su apuesta por Cochabamba.

Más capacidad

La nueva línea industrial permite a la firma incrementar su capacidad de producción de champú en sachet de 3.200 a 6.900 toneladas anuales, unas 25 toneladas al día, cifra suficiente para abastecer a todo el mercado boliviano y llegar a Perú.

“Nosotros estamos produciendo en envases de 50 ml en sachets en todas las variedades de Sedal y Clear. A Perú solamente exportábamos algunas de esas variedades y ahora con esta ampliación llegaremos al 100 por ciento del mercado peruano”, explicó Ciarroca.

Actualmente, en la planta de champú de Unilever, se producen ocho distintas variedades del producto.

Empleo

En el acto de inauguración Ciarroca resaltó que la empresa en Bolivia da 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos.

“Hay muchos casos de éxito además. Estas líneas de producción, muchas de ellas, tienen origen europeo y hemos conseguido desarrollar con productores locales los repuestos. Se trata de creatividad boliviana para sustituir importaciones”, indicó el ejecutivo.

Agregó que la creatividad para producir que existe en Bolivia no es muy común en el resto de la región.

Inversiones

En la nueva línea, la multinacional invirtió 600 mil dólares, pero el monto terminó siendo mayor. “Hay que sumar las adecuaciones, inversiones continuas que solamente en capital suman un millón de dólares por año y a eso hay que agregar toda la inversión en marketing, publicidad, desarrollo”, destacó Ciarroca.

Sustentable

En Bolivia la compañía está desde hace 25 años, distribuye 25 productos, la mayoría líderes en el mercado. “Pero, además, somos fabricantes locales de los conocidos detergentes OMO, SKIP, SURF y ABC, además del champú Sedal”, explicó el ejecutivo.

Destacó además que, en línea con los objetivos del Plan de Vida Sustentable que aplica Unilever en el mundo, Bolivia es país pionero en la región en la fabricación de detergentes como OMO fácil enjuague, que utiliza la mitad del agua en el lavado.

ACERCA DE LA EMPRESA UNILEVER EN EL MUNDO

Presencia en 190 países. Unilever es una de las compañías líderes en alimentos, cuidado personal y limpieza del hogar, con presencia en más de 190 países e impacto sobre 2,5 mil millones de consumidores cada día. Cuenta con 161.000 empleados en el mundo.

Plan de sustentabilidad. En noviembre de 2010 la compañía lanzó el Plan de Vida Sustentable de Unilever a nivel mundial.

La empresa se compromete a mejorar la salud y el bienestar de 1.000 millones de personas para 2020, reducir a la mitad el impacto de los productos para 2030. En Bolivia también se trabaja en este proyecto.

DECLARACIONES

Fernando Ciarroca, gerente general

“Es un día de orgullo para todos los que trabajamos en Unilever no sólo porque a partir de hoy duplicaremos nuestra producción de champú en sachet, sino porque este hecho refleja en la práctica la firmeza de nuestro compromiso con el fortalecimiento de la industria cochabambina y el desarrollo del país”.

Gobernador Iván Canelas

“Los empresarios se quejaban de que en Cochabamba no se dan las condiciones para invertir y que por eso se van. En el caso de Unilever no ocurrió eso, sé que les dijeron que se vayan, pero han dicho no y se quedaron”.