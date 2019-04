Amas de casa calculan Bs mil por semana para alimentos

Amas de casa consultadas ayer en mercados cochabambinos calcularon necesitar entre 700 y mil bolivianos semanales para abastecerse de alimentos y añadieron que en muchos casos tienen que “estirar” la cena o el almuerzo para hacer alcanzar para toda la familia.

Los cálculos surgieron después de que se difundiera un video en el que el ministro de Economía, Luis Arce, declaró que se podía armar una canasta básica de alimentos con 100 bolivianos, aunque después, ayer, personal subalterno de su oficina dio varias conferencias de prensa para “aclarar” que lo elegido por el Ministro era sólo para tres días.

Según cifras promedio de las amas de casa, una familia de cinco miembros necesita para el desayuno unos 140 bolivianos semanales; para el almuerzo, 25; para la cena, otros 250, y para la fruta, 60 o 100, con lo que ya se superan los 700 bolivianos, y si a ello se le agregan otros alimentos extra, se pueden fácilmente superar los 1.000 bolivianos.

Sin embargo, las personas consultadas reconocieron que en los hechos no llegan a gastar estas cifras, y deben hacer juegos de ahorros. Señalaron la carne como el producto más caro: entre 40 y 50 bolivianos el kilo, por lo que tratan de alternarla con huevos o algún aderezo de verduras.

Cien bolivianos “me alcanzaría para la carne de tres días, y eso, estirando, hay que variar con huevo, verduras. No alcanza. No se puede”, explicó Gladys Fuertes.

Otra madre de familia dijo a Los Tiempos digital que a la semana gasta 500 bolivianos “estirando” y que debe cocinar revuelto de verdura y sólo con hueso, y ya no cenan. “Casi para la cena ya no se come ahora, ya no da. Sólo sería para almuerzo y un tecito, o lo que ha sobrado del almuerzo, eso ya uno come”, dijo.

La comerciante y madre de familia Lidia Ayala explicó que en el mercado ya no hay venta porque la población tiene problemas para llegar a fin de mes, por lo que trata de comprar lo más barato posible y siempre pide “rebaja”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto semanal de una familia promedio en Bolivia está entre 900 y 1.600 bolivianos, incluyendo productos de limpieza.

GOBIERNO DICE AHORA QUE HACE FALTA BS 1.600/MES

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, en varios medios de comunicación y una conferencia de prensa, dijo que los alimentos seleccionados por valor de 100 bolivianos por el ministro Luis Arce en un programa de televisión están calculados sólo para tres días. La verdadera canasta familiar ronda los 1.600 bolivianos, como establece el INE, dijo a tiempo de señalar a los medios de comunicación de haber tergiversado a su superior.

“Lo que se ha realizado en el mencionado programa es un ejercicio relacionado a determinados productos que se han puesto a consideración del Ministro y lo que eventualmente se podría adquirir con 100 bolivianos”, dijo.

El Viceministro añadió que, según el INE, el monto necesario para la alimentación de una persona es de 400 bolivianos, y una familia de cuatro personas necesita de 1.600.

El analista de la Fundación Jubileo Jaime Pérez explicó que una cosa es la canasta familiar (que incluye alimentos, bienes y servicios), y otra una canasta de alimentos, como la que hizo el Ministro.

OPINIONES "Está muy mal el Ministro. Yo hago mi mercado semanalmente con 300 bolivianos para dos personas. Si sólo un kilo de carne buena (de res) está en 40 pesos; de que está hablando". Ana Mary Vargas. Ama de casa "La carne nomás cuánto es: dos kilos 80 bolivianos. Los domingos compro dos o tres kilos, y eso es sólo para un día. ¿Y dónde está el arroz, la papa? No alcanza para nada". Lidia Ayala. Ama de casa "Cien bolivianos me alcanzaría para la carne de tres días, y eso estirando. Hay que variar con huevo, verduras; no alcanza, no se puede. En la semana hago mercado con 400 bolivianos para tres personas. ¿Qué hacen las personas que tienen más hijos?". Gladys Fuertes. Ama de casa

ANÁLISIS

Gabriel Espinoza. Economista

“El Ministro se dejó traicionar por su propio discurso político”

Durante los últimos años, el Gobierno ha insistido mucho en que el modelo económico ha traído estabilidad, en que el poder adquisitivo de los salarios es alto y que la economía boliviana es fuerte. En ese sentido, el Ministro se ha dejado traicionar por su propio discurso y ha tratado de minimizar el costo de la alimentación en el país. Pero más allá de si ese cálculo era para cubrir la alimentación de una semana, de un mes o de días, está claro que hoy en día los precios en el país están muy por encima de lo que él está estimando.

Eso no significa que la inflación sea alta, sólo que en los últimos 12 años los precios de los alimentos han subido de una forma tal que no hay manera de alimentar bien a una familia.