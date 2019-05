Usuarios coinciden en que la nueva gasolina rinde mejor

A tres semanas del inicio de la venta de la nueva gasolina plus, que tiene 8 por ciento de etanol, los usuarios consultados aseguraron que están conformes porque es “rendidora y no daña a sus vehículos”.

El 6 de mayo se inició la venta de este nuevo carburante en Cochabamba. La Paz y Santa Cruz serán los siguientes departamentos.

Una vez que los surtidores agotaron sus reservas de la gasolina especial, algunos usuarios tenían susceptibilidad en comprar la plus por su componente de alcohol anhidro.

Para verificar el impacto de este nuevo combustible, Los Tiempos hizo un recorrido por diferentes estaciones de servicio de la ciudad.

Algunos usuarios desconocían que este nuevo combustible contiene alcohol anhidro y que se vende al mismo precio que la especial a 3,74 bolivianos el litro.

Rossemary Barrio dijo que no se dio cuenta de que reemplazaron la especial por la plus. Que pese al brusco cambio de combustible, el motor de su vehículo Honda 2002 no presenta ningún problema o falla y que ahora es más rendidor.

“Antes me duraba una semana, ahora me dura casi dos. Pensé que era la misma, pero es mejor y me conviene por la durabilidad”, afirmó.

Uno de los mecánicos del taller Automotores del Lago aseguró que no recibió coches dañados debido al uso de la nueva gasolina.

“No han traído ningún vehículo con problemas. Pero no tendría por qué dañar el motor, el gas natural es más dañino”, explicó el mecánico.

El mecánico Yerco Camacho indicó que recibió un auto Takoma 2007 que tenía problemas para encender. Presume que se deba a que en el tanque se mezclaron ambos combustibles. “Fue por la mezcla cruda, pero lo arreglamos y ahora funciona bien”, afirmó.

El usuario Jaime Peña dijo que cuando usaba la especial, sobre todo al encender su auto Renault Duster, el motor emitía un ruido extraño, por lo que tenía que comprar aditivos. “Ahora todo está bien. Con la especial gastaba 160 bolivianos a la semana y 25 bolivianos en el aditivo. Con la súper etanol gastaba 190 bolivianos. Con la plus no debo comprar aditivos y por eso la prefiero”, dijo Peña.

El jefe de carrera de Mecánica Automotriz de Infocal, Roberto Salguero, aseguró que el nuevo combustible tiene mejor combustión, que para los autos modernos es más ventajoso.

EXPERTO IDENTIFICA EFECTO NEGATIVO

El exgerente de Petroperú Navarro Gustavo identificó un efecto negativo del alcohol en la presión de vapor de la gasolina. Este hecho obliga a las refinerías a disminuir el butano en las gasolinas porque afecta a su octanaje, para destinarlo al GLP. Asegura que repercute negativamente su volatilidad.

“Hay riesgo permanente de la migración del alcohol hacía el fondo de los tanques en las estaciones de servicio, si éstos presentan agua. Si eso sucede, hay la consecuente contaminación de los sistemas de alcantarillado al drenarlos”, aseguró en un email.