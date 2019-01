Theresa May: Parar el “brexit” sería una subversión de la democracia

La primera ministra británica Theresa May pidió ayer al pleno de la Cámara de los Comunes que eche “un segundo vistazo” al acuerdo del “brexit” y que vote a favor de su aprobación en la votación crucial de hoy.

“Cuando se escriban los libros de historia, los británicos se preguntarán si la decisión de esta Cámara defraudó a los británicos”, dijo May en su última intervención en Westminster, antes de la “hora D”.

May recalcó el riesgo de una parálisis parlamentaria si se rechaza el acuerdo y advirtió que parar el “brexit” sería “una subversión de la democracia”.

La “premier” fustigó también la opción del “no deal”, auspiciada por el ala dura de su partido, alegando que tendría un severo impacto económico y que amenazaría la integridad territorial del país, aleccionando la independencia en Escocia y un referendo para la reunificación de Irlanda.

May aseguró que las cartas dirigidas por el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Junker y por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ofrecen “mayores garantías” para prevenir la activación de la controvertida “salvaguarda” irlandesa y para buscar “alternativas tecnológicas” que eviten el regreso a la frontera dura en la isla.

“Si esta Cámara aprueba el acuerdo del ‘brexit’, se iniciarán acto seguido las negociaciones para el futuro acuerdo comercial con la UE, con prioridad absoluta a la cuestión de Irlanda”, dijo.

“La ‘salvaguarda’ es un último resorte por si no diera tiempo a cerrar el acuerdo al final del período de transición de dos años, que podría extender si fuera necesario. La UE ha dejado claro que no tiene intención de activarla y que buscará un compromiso”, indicó.

En busca de apoyos

May buscaba el apoyo de última hora de diputados laboristas para recortar distancias y lograr un respaldo “in extremis” a su acuerdo, de ahí la elección de la emblemática ciudad en el cinturón industrial de Stoke, en el cinturón industrial.

Las últimas estimaciones, sin embargo, hablan de una posible derrota de la “premier” por una diferencia en torno al centenar de votos, por la fuga de diputados conservadores.

El secretario de Comercio Internacional, Liam Fox, fue sin embargo el primer miembro de su gabinete en reconocer que es “improbable aunque no imposible” que la “premier” logre los votos necesarios en la votación el martes. Fox aseguró que el problema está en que el Parlamento “está dominado por los partidarios de la permanencia” y aseguró que la votación del martes puede “sacudir los cimientos de la democracia”.

Los últimos ataques contra May provienen sin embargo del ala dura del partido. El extitular de Exteriores Boris Johnson y los exministros del “brexit” David Davis y Dominic Raab firmaron una opinión conjunta en el diario The Daily Telegraph pidiendo el voto contra el acuerdo impulsado por su jefa de filas y denunciando la “traición” del “brexit”.

El propio Johnson aseguró a estas alturas que se arrepiente de haber retirado su candidatura al liderazgo del Partido Conservador en el 2016, tras la dimisión de David Cameron.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), por su parte, sostuvo que May debe convocar un segundo referendo sobre el “brexit” si pierde hoy la votación en los Comunes.

Decenas de diputados conservadores se han mostrado en contra del texto propuesto por Londres

PARLAMENTARIOS EN DESACUERDO

Una encuesta sobre las actitudes de los legisladores británicos frente al “brexit”, de The UK in a Changing Europe, revela que un 70 por ciento de los parlamentarios piensa que Theresa May ha hecho un mal trabajo en la negociación del acuerdo de salida del bloque.

Incluso, entre los legisladores de su partido, el Conservador, hay rechazo a su gestión.

Un 47 por ciento considera que la “premier” ha hecho un mal trabajo, mientras que el 34 por ciento cree lo contrario.

PROBABLES ESCENARIOS TRAS LA VOTACIÓN DE HOY

REDACCIÓN CENTRAL

Lo que May probablemente hará en primer lugar tras la votación de hoy será conversar con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, para ver la posibilidad de negociar mayores concesiones que seduzcan a los legisladores de Reino Unido. Aquello llevaría a una nueva votación para fines de enero o principios de febrero. Sin embargo, Juncker ha descartado una renegociación.

El inminente rechazo al acuerdo ha generado incluso que el propio Gobierno británico considere la posibilidad de un “no Brexit”. El viernes, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, señaló que si el acuerdo no es aprobado aquello podría provocar una “parálisis del ‘brexit’”.

En tanto, la opción de que se extienda el plazo que establece el artículo 50 para concretar la salida de Reino Unido de la UE ha cobrado fuerzas. El aplazamiento de la fecha del “brexit”, previsto para el 29 de marzo, se haría necesario tanto para una nueva negociación, como para un segundo referendo o elecciones anticipadas.

SEGUNDO REFERENDO O ELECCIONES ANTICIPADAS

Otras de las opciones que suena fuerte es la posibilidad de un segundo referendo, que contaría con el apoyo de algunos parlamentarios opositores.

Sin embargo, el Gobierno se opone a otro referendo y Theresa May ha dicho que sería “una traición grave a nuestra democracia”.

Otro escenario más radical si no se aprueba el acuerdo sería un llamado a elecciones anticipadas. Aquello podría darse si el Partido Laborista llama a someter a un voto de confianza a May. Pero eso dependería de que pudieran encontrar parlamentarios conservadores que estuvieran dispuestos a votar contra su propio Gobierno. De todos modos, el líder del partido laborista Jeromy Corbyn ha expresado públicamente su interés en elecciones anticipadas.

May también podría convocar a estos comicios. “La primera ministra podría convocar elecciones generales, con toda la esperanza de ganarlas, antes del 29 de marzo. El problema es que los conservadores están muy divididos”, aseguró Mark Garnett, profesor de Política en la Universidad de Lancaster.

DIMITE UN RESPONSABLE DE DISCIPLINA DE VOTO DEL PARTIDO CONSERVADOR

EFE

El diputado británico Gareth Johnson anunció ayer su dimisión como uno de los responsables de la disciplina de voto del gobernante Partido Conservador, un día antes de que decenas de sus colegas se rebelen previsiblemente para rechazar en el Parlamento el acuerdo del “brexit” al que ha llegado el Gobierno con Bruselas.

En una carta dirigida a May, Johnson indicó que no puede “reconciliar” sus obligaciones en ese puesto con sus convicciones personales, al considerar que el pacto con la Unión Europea (UE) es “perjudicial” para el interés nacional del Reino Unido.

El texto acordado “evita que recuperemos el control y, en lugar de eso, nos podría dejar perpetuamente limitados” por el bloque comunitario, opina el diputado, elegido por la circunscripción de Dartford (este de Londres).

El parlamentario conservador subraya en la misiva que cerca de dos tercios de los votantes de su circunscripción optaron por abandonar la UE en el referendo de junio de 2016 y que él mismo se decantó por la ruptura para que el Reino Unido recupere su “soberanía”.

La principal crítica de Johnson al acuerdo del “brexit” que propone May se refiere a la cláusula de salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte mientras Londres y Bruselas negocian un nuevo tratado comercial, lo que podría tardar varios años.