La oposición lanza ofensiva contra Maduro con el respaldo de EE UU

El líder opositor venezolano Juan Guaidó se autoproclamó ayer presidente del país al considerar ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro. “Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación”, declaró en Caracas el presidente de la Asamblea Nacional—el Parlamento de mayoría opositora declarado “en desacato” por el régimen— durante una jornada de movilizaciones masivas. El Gobierno de Estados Unidos lo reconoció oficialmente como “Presidente interino”. Enseguida se sumaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, además del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Guaidó decidió dar el paso que parte importante de la oposición venezolana le estaba pidiendo y juró públicamente como Presidente encargado del país, apoyándose en la interpretación del artículo 233 de la Constitución Nacional, que faculta al Legislativo a ejercer funciones cuando el cargo de la presidencia está vacante. Su objetivo es lograr la formación de un “Gobierno de transición y elecciones libres”.

Su declaración trascendió el simbolismo del gesto y generó una reacción en cadena de la comunidad internacional frente a un Gobierno cada vez más aislado. Empezando por el presidente de EEUU, Donald Trump, que casi de inmediato brindó su apoyo y reconocimiento al dirigente opositor. La decisión se produce después de una serie de anuncios que han marcado un incremento de la implicación de su administración en la situación en el país latinoamericano.

Relaciones con EEUU

Horas después, el presidente Maduro anunció desde el Balcón del Pueblo del palacio presidencial que rompía relaciones diplomáticas con EEUU.

“¡Fuera, se van de Venezuela, basta de intervencionismo! Aquí hay dignidad”, clamó el jefe revolucionario. “Estamos en una batalla histórica, que nadie baje la guardia”, advirtió.

El “hijo de Chávez” acusó a los medios internacionales de ocultar la realidad al mundo y ha calificado lo sucedido como “un golpe de Estado”.

“Le toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela, ya ese es un tema de la justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana. Pretenden gobernar Venezuela desde Washington”, subrayó Maduro.

“He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos”, dijo el Presidente desde el balcón de la sede presidencial y anunció que el personal diplomático de EEUU que vive en Venezuela tiene 72 horas para abandonar el país.

Su número dos, Diosdado Cabello, ha ordenado a sus seguidores que permanecieran en vigilia frente a la sede presidencial.

Guaidó respondió a la “expulsión” de diplomáticos anunciada por Maduro a través de Twitter: “Comunico a todos los jefes de misión diplomáticas y su personal acreditados en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país”.

Advertencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió ayer que “todas las opciones están sobre la mesa” para responder en caso que el mandatario Maduro, no acepte entregar el poder a Guaidó.

Durante un acto en la Casa Blanca, preguntado por los periodistas sobre si se plantea una opción militar en Venezuela, Trump respondió: “No estamos considerando nada (en particular), pero todas las opciones están sobre la mesa”, dijo.

Estados Unidos afirmó que la orden del mandatario de Maduro, para que los diplomáticos estadounidenses abandonen su país “no significa nada”, porque EEUU ya no le considera Presidente legítimo.

“La orden (de salida de los diplomáticos estadounidenses) no significa nada”, dijo a Efe un alto funcionario del Gobierno de Trump, que pidió mantenerse en el anonimato.

Víctimas

Una fuente del Ministerio Público venezolano informó a Efe que están investigando seis muertes ocurridas en las últimas horas en medio de las protestas antigubernamentales, en tanto que, según la Gobernación del estado Táchira (oeste), otras dos se registraron en esa región.

La Fiscalía confirmó a Efe que en la parroquia Sucre, en el oeste de Caracas, dos personas perdieron la vida en las últimas horas “en hechos que no involucran a funcionarios del orden público” y que ya están siendo investigados por fiscales designados para el caso.

Además, el Ministerio Público está averiguando cuatro muertes registradas “en el marco de saqueos” que se registraron en el estado Bolívar (sur, limítrofe con Brasil), también en las últimas horas en las que esa entidad regional ha registrado numerosas manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

El joven Alixon Pizani, de 16 años, es una de las víctimas y fue herido con arma de fuego anteanoche en Caracas.

La marchas de este miércoles, primer gran pulso en las calles desde las protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017.

Brasil reconoció a Guaidó pero descarta participar en una intervención militar para derrocar al Gobierno de Maduro.

INVESTIGARÁN A PARLAMENTARIOS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó ayer a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento, de mayoría opositora, al acusarlos de usurpar las funciones del presidente Maduro, anunció la Corte.

“Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos (...), para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”, señaló el TSJ en una declaración leída ante la prensa.

TEXTUAL "Juro asumir las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado para lograr un Gobierno de transición y tener elecciones libres". Juan Guaidó. Presidente autoproclamado "Le toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela, ya ese es un tema de la justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana". Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela

EL MINISTRO DE DEFENSA DE VENEZUELA DICE QUE MILITARES NO ACEPTAN A GUAIDÓ

EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo ayer que los militares no aceptarán “a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses”, luego de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamara como presidente interino.

“El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

En el mismo mensaje añadió que la Fuerza Armada defenderá la Constitución y será “garante de la soberanía nacional”.

Los dichos del ministro son un respaldo al gobernante Nicolás Maduro, a quien la plana mayor de la Fuerza Armada ya había reconocido como su comandante en jefe hace casi dos semanas, y ocurren el mismo día que la oposición ejecuta el mayor acto de desconocimiento a la legitimidad del mandatario.

El gobernante chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado.

EVO MORALES RATIFICA SU APOYO AL “CHAVISMO”

REDACCIÓN CENTRAL

El presidente boliviano Evo Morales ratificó ayer su solidaridad con su colega venezolano Nicolás Maduro, desconocido por Estados Unidos y varios gobiernos de la región, y señaló que el “imperialismo” busca nuevamente herir a la democracia y autodeterminación de la región.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica”, afirmó Morales en Twitter y acotó que “nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU”.

Morales, de tendencia izquierdista y en el poder desde 2006, ha sido leal en manifestar su apoyo a Venezuela desde la gestión del finado Hugo Chávez y la ratificó con su sucesor Maduro.

MÉXICO, RUSIA Y CUBA RECONOCEN A MADURO

AGENCIAS

El Gobierno del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantiene su postura sobre Venezuela y sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente del país suramericano, informó ayer el vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas.

“No hay cambios de postura, y esto implica que México sigue reconociendo como presidente a Nicolás Maduro. Él es el presidente democráticamente electo”, explicó.

Por su parte, Rusia reconoció a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, declaró ayer, Andréi Klímov, senador del Consejo de la Federación Rusa.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de golpe de Estado “dirigido por el Gobierno de Donald Trump” al juramento como presidente interino de Juan Guaidó.

ANÁLISIS

José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente del gobierno español

Venezuela no está exenta de una confrontación

Venezuela no está exenta de terminar en una grave confrontación civil, de consecuencias para toda Latinoamérica muy preocupantes.

He estado 37 veces en Venezuela en los últimos tres años y estoy acostumbrado a las críticas que se me hace por ello pero sé muy bien la tarea que he hecho, hago y haré.

Llevo tres años haciendo una tarea muy intensa de evitar esa confrontación civil y mi quehacer no se puede medir con unos determinados parámetros, ya que a veces tenemos la tentación de ponerles nuestros códigos culturales o cívicos al resto.

Los mismos venezolanos hablan de un pueblo chavista y un pueblo opositor y considero que de lo que se trata es que esos dos pueblos o partes de la sociedad no acaben en un choque.

Abogo por trabajar a medio plazo para refundar los principios de convivencia o las reglas de alternancia y favorecer el diálogo y el reencuentro.

Pido que los dirigentes políticos, especialmente españoles, favorezcan que no haya un conflicto civil con consecuencias que pueden ser dramáticas.

Siempre que irrumpe la violencia es peor y siempre se podía haber evitado y las veces que se han avalado las intervenciones militares con resultados nefastos y esos países acaban siendo inviables.

Nos suena lejano pensar en Irak o Libia, pero créanme, si Venezuela acaba en un conflicto civil nos afectará y mucho. Venezuela vive una profunda crisis política y económica, que se ha recrudecido desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el pasado día 10 asumió un nuevo mandado, que la oposición califica como “ilegítimo”.