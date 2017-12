Conflicto de salud: Evo dice que médicos son negligentes confesos y más sectores apoyan paro

Un mes de paro médico y no hay atisbos de solución. Ayer el Gobierno ratificó su posición de no dialogar mientras los médicos sigan con medidas de presión, y los galenos aseguraron que la huelga general no se levantará hasta que se instalen negociaciones con el presidente Evo Morales. En tanto, la violencia volvió a las calles de La Paz, donde estudiantes de Medicina de la UMSA y la UPEA se enfrentaron con la Policía, mientras miles de médicos y trabajadores de salud marcharon en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Sucre como protesta contra el artículo 205 del Código de Sistema Penal, sobre la mala praxis médica, y el Decreto Supremo 3385 que crea la Autoridad de Fiscalización.

Ayer, el presidente Evo Morales defendió el 205 y dijo que los que no quieren acatar son negligentes confesos y que no se conversará con los galenos en tanto no levanten el paro. A su vez, representantes del sector rechazan los condicionamientos y sostienen que las bases superaron a la dirigencia.

“No es posible que algunos médicos ya se sientan como confesos en tema de negligencia médica; cuestionar el artículo 205 del Código significa ser confeso en negligencia médica”, señaló desde Villa Tunari, Cochabamba, donde lleva adelante reuniones de gabinete.

El diálogo —acotó— siempre está abierto pero la ministra de Salud, Ariana Campero, se ha reunido 10 veces sin que los médicos levanten el paro, y “en nuestra experiencia, no hay reuniones con condicionamiento y no va a haber, lamento nuevamente decir día trabajado, día pagado”, señaló en referencia a los anunciados descuentos para los galenos que acatan el paro.

Más violencia

Ayer, La Paz nuevamente fue escenario de una jornada de violencia entre estudiantes de Medicina y efectivos de la Policía. Un grupo de estudiantes, enardecidos por los sucesos del jueves, detonó una serie elementos explosivos dirigidos a las fuerzas del orden que resguardaban el Ministerio de Salud, sin embargo, la explosión de una bomba molotov en el carro Neptuno ocasionó la reacción de la Policía, que respondió con gases lacrimógenos. La movilización docente-estudiantil fue encabezada por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

Una lluvia de gases lacrimógenos dispersó a los estudiantes que corrieron a resguardarse, como el jueves, en el edificio de la UMSA y atrincherarse en el atrio de la casa de estudios superiores.

A su vez, el Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, explicó que la Policía se vio obligada a responder ante la agresión de los estudiantes con objetos contundentes y bombas caseras.

“Se instruyó no hacer uso de la fuerza, pero las actitudes provocativas, el atentado criminal de los manifestantes con bombas molotov, obligaron emplear los agentes químicos”, señaló.

En tanto, el comandante departamental de la Policía, Agustín Moreno, confirmó que entre los uniformados existen dos heridos por piedras y explosivos.

Como en la jornada del jueves, ayer, la Policía detuvo, según informe preliminar, a ocho universitarios, seis varones y dos mujeres, que fueron ingresados a instalaciones del Comando de la Policía de La Paz.

Quiroga denunció que la marcha de los universitarios que apoyan el paro de los médicos tiene fines políticos.

Anoche, el Ministerio de la Presidencia volvió a invitar a los médicos a un diálogo de alto nivel con el Presidente, pero con la condición de que levanten sus medidas de presión.

DATOS

Médicos logran apoyo internacional. El Sindicato Paraguayo de Médicos y la Sección paraguaya del Colegio Internacional de Cirujanos enviaron cartas de apoyo a los médicos bolivianos. La Asociación Médica de Goiás de Brasil también pronunció su respaldo.

Abogados dicen que el 205 es inaplicable. El Colegio de Abogados de La Paz se declaró ayer “en estado de emergencia en defensa del ejercicio profesional”. La organización recomendó a la ALP llevar a control constitucional el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, y mientras se analice el tema declarar su inaplicabilidad.

Masivas marchas en seis ciudades del país. Miles de médicos, trabajadores de salud y estudiantes de Medicina salieron a las calles en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Cochabamba, y Sucre. Las movilizaciones fueron masivas, según reportaron medios locales.

16 piquetes de huelga de en cinco departamentos. Por el conflicto médico, hasta ayer se instalaron 16 piquetes de huelga de hambre con cerca de un centenar de huelguistas en cinco departamentos: La Paz, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí.

ODONTÓLOGOS VAN AL PARO EL MARTES EN COCHABAMBA

Nelson Peredo

Una masiva marcha de médicos, estudiantes y trabajadores de salud recorrió ayer el centro de la ciudad de Cochabamba y terminó con un mitin en la plaza 14 de Septiembre, donde diversos sectores se sumaron a las medidas de presión.

El Colegio de Odontólogos de Cochabamba convocó a sus afiliados a un paro de 24 horas el martes 26 en apoyo a la demanda de salud, confirmó el dirigente Emilio Soliz.

Los especialistas de anestesiología pararon sus actividades el jueves y viernes pasados.

Asimismo, las 14 sociedades de especialistas realizaron una jornada académica de 48, el jueves y viernes pasados, para analizar los alcances del artículo 205 y el DS 3385.

COB, MAESTROS, FABRILES Y UMSS APOYAN A MÉDICOS

REDACCIÓN CENTRAL

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró ayer en emergencia y convocó al Gobierno a dejar sin efecto las normas que ocasionaron el conflicto, para buscar consenso con el sector afectado.

Asimismo, la federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba indicó que si el conflicto no se soluciona se sumarán a las movilizaciones, para lo que pusieron como plazo el 10 de enero del próximo año.

En la misma línea, la Federación de Maestros Urbanos se sumó a la petición de los médicos.

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en un comunicado, exigió al Gobierno la atención inmediata de los pedidos de los médicos y rechazó la represión policial a estudiantes y docentes en La Paz.

Un sector de comerciantes también salió a apoyar la marcha de los médicos en Cochabamba.

El Colegio de Arquitectos de Cochabamba también sumó su apoyo a los médicos y sus medidas de presión.

ANÁLISIS

José antonio rivera Constitucionalista

“Es una norma abiertamente contraria a la Constitución”

Lastimosamente, otra vez los asambleístas de la ALP han incurrido en un craso error de introducir un tipo penal con una cláusula que contradice principios de legalidad penal en su componente de principio de la taxatividad que obliga que toda configuración de tipo penal para definir un delito debe estar claramente definido sin lugares a texturas abiertas, sin permitir que las instituciones tengan que estar interpretando la norma.

El artículo dice que una persona en ejercicio de una profesión de un oficio o actividad que causare daños a la salud o integridad física recibirá una sanción. Como está redactada, supone que un chofer al conducir provoca la muerte o alguien que vende bebidas alcohólicas comete ese delito, entonces lo que estaba orientando sancionar a los médicos ha terminado poniendo bajo la lupa a todas las personas en el ejercicio de su profesión.

Es una figura de textura abierta que va a dar lugar a que caprichosamente el Ministerio Público o el juez vaya interpretando o acomodando las causas a la conveniencia del momento, por lo tanto, esa norma es abiertamente contraria a la CPE. Se podría plantear una acción de inconstitucionalidad abstracta