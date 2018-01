Las marchas y protestas marcan el primer día del Dakar en Bolivia

La llegada ayer del rally Dakar a Bolivia no bajó las tensiones por el Código Penal y la repotulación. Las movilizaciones se sintieron en los nueve departamentos y en La Paz hubo gasificaciones contra activistas que bloquearon la ruta de la competencia internacional. Además, el piloto nacional de categoría cuadriciclos Leonardo Martínez pidió en la rampa en pleno palco oficial que el presidente Evo Morales respete la Constitución y los resultados del referendo del 21F.

Horas antes, miles de manifestantes tomaron las principales calles de la sede de Gobierno y un grupo intentó bloquear la avenida Montes, pero la Policía gasificó y despejó la vía. Los efectivos persiguieron a los manifestantes hasta el templo de San Francisco, donde ingresaron y detuvieron a seis protestantes: cinco universitarios y una activista, quienes denunciaron que fueron golpeados por la Policía.

Jornada de protestas

En la sede del Gobierno, las marchas protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y el Colegio Médico de La Paz se desplazaron por los diferentes puntos cardinales de la ciudad para concentrarse en la plaza Mayor de San Francisco y realizar un mitin y demandar al Ejecutivo la abrogación del Código del Sistema Penal y el respeto a los resultados de la consulta del 21F, que rechazó la repostulación de Morales en 2019. En Santa Cruz también se vivió una jornada tensa con el bocinazo de centenares de transportistas y el bloqueo de los médicos en diferentes arterias de la ciudad, en protesta por la repostulación de Morales y la abrogación del Código.

En tanto, Correo del Sur informó que, en Sucre, el Comité Departamental de Movilizaciones, conformado por varias organizaciones, cumplió el paro cívico y desarrolló un mitin en el frontis de la Casa de la Libertad, donde la Central Obrera Departamental llamó a la población a izar banderas en rechazo al nuevo Código Penal. Advirtieron con un paro indefinido.

Despachos televisivos de otras regiones daban cuenta de que, en Tarija, el sector de transporte sindicalizado y transporte libre marchó y bloqueó con sus movilidades algunas calles y avenidas de la urbe, donde se registraron inmensas filas de vehículos.

En Beni, las protestas se realizaron en el municipio de Riberalta, donde se llevó a cabo un paro con marchas que recorrieron diferentes calles.

La Federación de Choferes San Cristóbal y el sindicato de Transportes 23 de Marzo de Oruro bloquearon en Challapata la carretera Panamericana que conecta Potosí con Sucre y Tarija. En tanto que cívicos, gremiales y trabajadores de salud se constituyeron en el sector del casco del minero para bloquear la salida a La Paz.

En Potosí, el Comité Cívico acató parcialmente el paro indefinido contra el Código Penal. Hubo bloqueos esporádicos. Sin embargo, se conoció que cooperativas mineras de ese departamento dieron plazo hasta hoy para que se levante la medida.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de “fracaso” el paro de la COB y dijo que la mayor parte del país tuvo una jornada normal.

MASIVO CABILDO PIDE ABROGAR CÓDIGO

La jornada de protestas en Cochabamba fue protagonizada por miles de transportistas, vecinos, trabajadores de salud y gremiales que partieron desde cuatro puntos diferentes con dirección a la plaza principal, donde realizaron un multitudinario cabildo que ratificó el pedido de abrogación del Código Penal y el respeto a la democracia.

En el acto central se procedió a quemar el Código y algunos sectores bloquearon esporádicamente calles del centro de la ciudad. La Coordinadora por los derechos democráticos convocó a otra marcha para hoy en la mañana.

DATOS

Gobierno minimiza las protestas en el país. El presidente Evo Morales dijo ayer que “no hay convulsión” en el país y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el paro fue un fracaso ya que el 80 por ciento del país tuvo una jornada normal.

Gobierno alista un encuentro del transporte. El senador Omar Aguilar (MAS) informó ayer que el Ministerio de Obras Públicas y los dirigentes del Transporte Nacional e Internacional acordaron trabajar para la organización de un “Gran Encuentro de Transporte” con agenda única a ser tratada directamente con el presidente Evo Morales.

Gobierno descarta abrogar el Código Penal. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, descartó ayer la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal y lamentó la creación del llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

EN PLENO DAKAR, MARTÍNEZ LE PIDE A EVO RESPETO AL 21F

Al concluir la sexta etapa del Dakar y el día que la competencia ingresó al país, el piloto de cuadriciclos boliviano Leonardo Martínez, al llegar anoche a la rampa oficial en La Paz, le pidió al presidente Evo Morales que respete la Constitución y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Señor Presidente, la mayoría votamos No (el 21F). Cuando yo entro al Dakar, me someto a todas las reglas. Yo no soy político, yo sólo le pido, señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero. Nosotros somos el pueblo. Yo los respeto mucho, yo no voté por ustedes, pero yo me someto a ustedes, pero por favor, yo les pido respetemos la Constitución”, dijo Martínez anoche al ingresar a la rampa principal en el centro paceño, ante la atenta mirada del presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

RECUERDAN A URRESTI Y PROTESTAN CONTRA EL CÓDIGO

Gabriel Pimienta

La agrupación Revolución Juvenil dirigió anoche, en la plaza de la Recoleta, la denominada “Marcha del Silencio” recordando el fallecimiento de Christian Urresti en los luctuosos sucesos del 11 de enero de 2007.

“Como juventud queremos la paz, no queremos que se vuelva a repetir ese día (…) hacemos un llamado a la unidad y a la paz”, afirmó el activista Ronald Paz. Después de la concentración, el grupo se unió a la marcha del Colegio de Ingenieros Civiles y expromociones contra del Código Penal.

En 2011 también fallecieron los campesinos Juan Ticacolque y Luciano Colque.

MÉDICOS Y GOBIERNO SUSCRIBEN ADENDA

Wilson Aguilar

Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los representantes de los médicos suscribieron una adenda complementaria, en la que se especifica una agenda para la consideración y negociación sobre las sanciones económicas que se aplicaría a los médicos por el paro de 47 días que llevaron adelante.

El miércoles, la ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó que se daría cumplimiento a la normativa laboral que determina que “día no trabajado, día no pagado”, lo que generó la molestia en el sector de los profesionales en salud que advirtieron en retomar el paro y huelga general indefinida, si el ministro negociador, Romero, no aclaraba esta situación.

ANALISTAS VEN ACUMULACIÓN DE ENOJO SOCIAL EN CONFLICTO

Una diversidad de factores como el hartazgo de los políticos tradicionales, la acumulación de descontento social por las constantes violaciones a la norma y la crisis del sistema judicial, entre los principales, sumaron para que la población explote con el conflicto del Código de Sistema Penal, convinieron por separado cuatro analistas consultados por este medio.

La analista política Erika Brockmann señaló que una acumulación de situaciones que restaron credibilidad al Gobierno, como el desconocimiento de los resultados del 21F, los esfuerzos para habilitar la reelección y las elecciones de magistrados con poca legitimidad, han generado condiciones para que el conflicto del Código Penal sea detonante de una serie de movilizaciones. Esta norma, según la analista, tenía principios interesantes, pero con las modificaciones que el Gobierno hizo en el camino se introducen mecanismos de control político y el Código termina siendo una norma que busca defender los derechos del Estado frente al ciudadano.

“Entonces la ciudadanía se visibiliza, se dan cuenta que una ley afecta sus vidas diarias, ese efecto se exacerba por la desconfianza que existe”, dijo.

Por su parte, el politólogo Fernando García Yapur dijo que hay que ver el conflicto en contexto y no sólo en función del Código, ya que en los últimos meses del año 2017 han ocurrido una serie de eventos que generaron malestar social, como el caso de la repostulación.

La voluntad del 21F fue desconocida y se ha acumulado una serie de eventos como las alecciones del órgano judicial y los resultados, con falta de legitimidad por el voto nulo, etc., son los factores que han detonado este largo conflicto, dijo el experto.

Para el analista Carlos Toranzos está claro que el conflicto del Código Penal es una reivindicación ciudadana. Pero también es una cuestión política pública, empero, “no fue un tema partidizado, sino que varios grupos ciudadanos, a la cabeza de los médicos, lo pusieron en escena”.

Sin embargo, los analistas concuerdan en que estos grupos sociales no se han planteado la toma del poder y que les falta organicidad.