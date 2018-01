Advierten a los colegios privados: serán cerrados si hacen cobros excesivos

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, recordó ayer que la sanción máxima que se puede aplicar a aquellas unidades educativas que incrementen las pensiones más allá del 4 por ciento autorizado por el Gobierno, es el cierre de las instalaciones educativas. “El cierre está establecido (en la normativa, pero) siempre y cuando existan situaciones extremas que pongan en riesgo la educación de los niños”, dijo la autoridad.

Remarcó que la educación no puede ser un negocio, por tanto, los padres de familia no pueden estar sujetos a la arbitrariedad de algunas unidades educativas privadas que no quieren respetar el incremento del 4 por ciento fijado para este año, como el caso del colegio Ave María en La Paz.

“En el colegio Ave María hay una actitud poco adecuada de parte de la directora en el sentido de indicar que no dará cumplimento a la disposición de incrementar” sólo 4 por ciento, lamentó.

Anunció que se seguirán los procedimientos legales establecidos en la normativa vigente, que van desde multas, llamadas de atención e incluso el posible cierre definitivo del establecimiento.

Sin embargo, aclaró que en caso de determinarse el cierre del colegio Ave María, el proceso duraría al menos un año “para reubicar (en ese periodo) a los estudiantes”.

Entre tanto, los padres de familia afectados realizaron una vigilia en inmediaciones de dicho establecimiento ubicado en la zona Villa Fátima, La Paz.

Asimismo, se trasladaron hasta el Ministerio de Educación para reclamar por el incremento superior al 4 por ciento en esa unidad educativa.

Aguilar aseguró que no se dejará solos a los padres de familia y desde la Dirección Departamental de Educación se determinó suspender el proceso de inscripción en el colegio Ave María.

El Ministerio de Educación tiene el reporte de al menos 20 denuncias de cobros de pensiones superiores a lo establecido por el Gobierno, las mismas que serán procesadas por la autoridad competente y no se descartan sanciones.

INSCRIPCIONES CONTINÚAN SIN PROBLEMAS

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó ayer que la semana de inscripciones escolares que comenzó el lunes pasado continúa en el país sin novedades de relevancia.

La autoridad consideró que este año existe un gran avance en la preinscripción. Pero que “vamos a perfeccionarla para la gestión 2018-2019”, aseguró.