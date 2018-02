Ponchos Rojos rechazan a Ministro Eugenio Rojas

Los Ponchos Rojos de 24 cantones de la provincia Omasuyos, durante un congreso de emergencia que se realizó ayer, determinaron desconocer al ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, por injerencia política y porque presuntamente impulsa una división entre los campesinos de esa región.

“En la resolución del congreso se ha determinado desconocer como ministro de Estado a Eugenio Rojas por injerencia política y por dividirnos. La decisión se ha tomado con los 24 cantones que rechazan el congreso trucho de Rojas y otros alcaldes que nos han hecho pelear entre hermanos”, dijo a la ANF el ejecutivo provincial y comandante de los Ponchos Rojos de Omasuyos, Jhonny Quispe Choque.

Quispe remarcó que se analiza declarar “persona no grata” a la autoridad de Estado por impulsar una supuesta división entre los campesinos y Ponchos Rojos de Omasuyos al imponer un dirigente afín al MAS para el cargo de Ejecutivo Provincial, que es la máxima autoridad sindical campesina de la provincia Omasuyos.

“Siete cantones han participado en ese congreso trucho. Quieren imponer un dirigente del MAS para controlar la provincia. No puede ser que en eso más se quiera meter Rojas, eso es injerencia política, tenemos reglamentos internos y él no puede meterse con eso. Habrá que declararlo persona no grata por meterse en asuntos internos de la provincia”, sostuvo Quispe.

Tres alcaldes

Otra de las determinaciones del congreso es desconocer a los alcaldes de Achacachi, Édgar Ramos; Santiago de Huata, Roberto Huaycho; y, de Huarina, Agustín Quispe, a quienes acusan de promover los enfrentamientos entre campesinos y Ponchos Rojos.

“También se ha decidido desconocer a los alcaldes (...), ellos son pagados para hacernos pelear. Nosotros estamos buscando la unidad de la provincia”, dijo.

El representante campesino, aseveró que buscarán una audiencia con el presidente Evo Morales para hacerle conocer sus preocupaciones respecto del ministro Rojas y la supuesta división que impulsa en esa región. “Vamos a buscar una reunión con el Presidente, queremos hablar con él para que intervenga y haya unidad en la provincia. Si no llama a la unidad, vamos a marchar hasta La Paz, eso se va decidir en un cabildo”, advirtió.

El congreso, que tuvo lugar en Ancoraimes, se instaló después del enfrentamiento entre Ponchos Rojos de Warisata y Achacachi el sábado último en la localidad paceña de Huarina.

AIMARAS INDÍGENAS DEL JACH’A OMASUYOS

“Nosotros somos aimaras indígenas originarios del Jach’a Omasuyos (Provincia Omasuyos), aunque también nos dicen ‘LOS PONCHOS ROJOS’. Nuestra historia viene desde hace más de 515 años de colonización y gamonalismo, contra la adversidad de un medio político-social que consideraba normal la situación de inferioridad y dependencia en que nos situamos, sin embargo, permanecimos atrincherados en resistencia y protección de la identidad. Las naciones originarias y todo nuestro pueblo en general cansado de tanta discriminación, marginación y exclusión social política a la que hemos sido sometidos han venido construyendo una ideología y política en base a las características culturales, de resistencia y luchas sociales. Quienes cobijan es mística estamos identificados como los PONCHOS ROJOS”. (Tomado del sitio www.achacachi.com)