Bolivia tiene listos sus alegatos y Chile no ve su soberanía en riesgo

A nueve días del inicio de los alegatos orales por la demanda marítima, Bolivia anunció que ya tiene listos sus argumentos y que confía en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya “haga justicia” y le dé la razón al país en su juicio contra Chile por una salida soberana al océano Pacífico. En tanto, el canciller chileno Heraldo Muñoz aseguró que la delegación de su país va confiada en sus argumentos y que la “soberanía está intacta y asegurada”, cualquiera sea el resultado del contencioso.

“Bolivia está en las más óptimas condiciones, en el mejor estado de preparación técnica y jurídica. Esperamos que haya una negociación directa y con la garantía de la CIJ”, dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce, a tiempo de señalar que el país “quiere abrir la era del entendimiento y hermanamiento con Chile” y que se solucione el “tema pendiente”.

En tanto, el país prepara una bandera de 244 kilómetros para romper récords, como una actividad de apoyo a la demanda marítima y a la fase oral que comenzará el 19 de marzo y se extenderá hasta al 28.

El presidente Evo Morales anunció ayer que el próximo 17 de marzo, en La Haya, se reunirá con el equipo jurídico nacional e internacional, lo que significará la última reunión con los expertos antes del inicio de los alegatos orales, el próximo lunes.

El Mandatario afirmó que “hemos acudido a La Haya para que pueda cumplir con sus compromisos y tenga la obligación de negociar y acordar de buena fe el retorno de Bolivia al océano Pacífico. Quiero decirles más bien acabemos este tema pendiente con Chile”, dijo.

“El día sábado estaré en La Haya. Tenemos una reunión de trabajo técnico jurídico, todo el día sábado, y después ya se van a preparar para el día lunes en las audiencias orales”, dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.

Morales explicó que el equipo jurídico de Bolivia cumple su cronograma correspondiente y aseguró que está siendo manejado “muy bien” por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé y el coagente Sacha Llorenti. “Hay una excelente coordinación y mucho optimismo (en los alegatos) según información brindad por el Canciller (Fernando Huanacuni)”, dijo el jefe de Estado boliviano.

Tras la fase de alegatos se prevé que la CIJ emita su sentencia entre cuatro a seis meses después.

MUÑOZ DICE QUE CHILE VA CON LA SOBERANÍA INTACTA

El jefe de la diplomacia chilena Heraldo Muñoz dijo que su país va con la “soberanía intacta y asegurada” a enfrentar la etapa de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco de la demanda marítima boliviana.

El Canciller, consultado por el diario La Tercera, señaló que “Chile va con gran tranquilidad de que su soberanía va a estar intacta”.

Aseguró que pese a los cambios de mando, que se producirán en los próximos días en Chile, el mismo “va a ser un cambio fluido entre las dos administraciones. Son los mismos equipos”, expresó.

Informó que sostuvo una reunión con su sucesor, Roberto Ampuero, y que se dará continuidad a la política de Estado respecto a la demanda de Bolivia. “Me he reunido con el canciller designado (…) y lo invité a la última reunión que tuvimos en París. No veo ni la menor dificultad en el planteamiento de nuestras posturas”, ya que asegura que “los argumentos no han cambiado”. El Canciller además adelantó que el presidente electo Sebastián Piñera, próximo a ser posesionado, le solicitó que asesore al grupo durante esta etapa de los alegatos orales, es decir, hasta el 23 de marzo, por lo que se quedará en La Haya.

La autoridad explicó que “si se llegara a determinar que existe una obligación que Chile supuestamente habría violado al no negociar de buena fe, tampoco le corresponde a la Corte el predeterminar un resultado de esas negociaciones que sólo le competen a Chile y Bolivia”.

EVO IRÁ A LA POSESIÓN DE PIÑERA TRAS EL BANDERAZO

El jefe de Estado Evo Morales viajará a Chile a la posesión del electo presidente, Sebastián Piñera, este sábado después del “banderazo” de la reivindicación marítima, informó el canciller, Fernando Huanacuni.

“Nosotros estamos asistiendo a la cabeza del presidente Evo Morales, vamos a partir después del ‘banderazo’ para constituirnos en Santiago de Chile y al día siguiente en Valparaíso que es el punto central de todos los actos protocolares de la posesión del presidente Piñera”, declaró la autoridad.

Morales y otros jefes de Estado de la región asistirán a la posesión de Piñera, quien asumirá su segundo mandato al frente del Gobierno del vecino país luego de ganar en las elecciones nacionales el año pasado.

Piñera asumirá la presidencia a ocho días de las audiencias orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es la última fase del proceso antes de que los jueces internacionales dicten una sentencia.

Huanacuni sostuvo que acompañarán en el acto de la asunción de mando porque más allá de la demanda existe un espíritu de hermandad entre ambos países.

“La demanda no significa ninguna expresión de agresión, son mecanismos en tiempos de paz. Recurrir a la Corte Internacional de Justicia no es símbolo de agresión”, explicó el jefe de la diplomacia boliviana, que acompañará a Morales en su viaje y que luego irá a La Haya para seguir los alegatos.