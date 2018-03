La Iglesia y DDHH cuestionan las muertes y violencia en requisa

"No sabíamos a dónde ir para pedir ayuda (…) Yo no soy esa persona que están acusando (...) Me han mellado, me han pisoteado, han utilizado mi nombre y mi fotografía ha circulado por todos lados",... Ver más Mujer acusada de discriminar a otra de pollera: “Yo no soy esa persona”

Tres periodistas preguntaron sobre diferentes situaciones de racismo en el país y el mandatario se molestó. Sin embargo, respondió cada una de las consultas. Ver más Las 3 preguntas sobre racismo que molestaron a Álvaro García Linera

Janco es una mujer que viste pollera y presuntamente fue discriminada por otra señora en un bus del transporte público en Santa Cruz. Ahora ella aseguró que presentará una denuncia formal ante el... Ver más Gobierno apoyará con abogados a mujer discriminada; piden máxima pena