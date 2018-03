Adepcoca ratifica a Gutiérrez, expulsa a Evo y exige su sede

La Asamblea Ordinaria de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, realizada en la localidad de Pasto Pata, en Chulumani, determinó ratificar en la presidencia por una gestión a Franklin Gutiérrez, rechazar la división promovida por el Gobierno mediante el Comité Ad Hoc que se formó el pasado martes, y quemaron las credenciales del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Ambos mandatarios eran miembros honorarios de Adepcoca, pero fueron expulsados en la Asamblea.

El evento debía realizarse inicialmente en el estadio de Chulumani, pero sorpresivamente la Alcaldía les cerró las puertas, por lo que tuvieron que trasladarse a la cancha de Pasto Pata, a unos dos kilómetros. En el lugar, al menos 4.000 productores participaron de la asamblea.

El dirigente del sector, Gregorio Chamizo, explicó que se sorprendieron por la cantidad de participantes, que calculó en 8.000, a pesar de la lluvia y los bloqueos de algunos sectores afines al MAS. Informó que la Asamblea dio un plazo de 48 horas para que el Comité Ad Hoc les devuelva su sede en La Paz. “Las bases se han autoconvocado para el lunes, vamos a estar el 100%. Queremos que se respete la institucionalidad”, dijo.

Explicó que los productores ratificaron a todo el directorio, a pesar de que la directiva fue con la propuesta de convocar a elecciones.

La Asamblea también rechazó “la actitud divisionista y falta de respeto” del Gobierno, que está creando asociaciones paralelas.

Al final del cónclave, dirigentes y bases quemaron las credenciales de productores de Evo Morales y Álvaro García Linera, como muestra de que ya no forman parte de la institución. “Con el descontento (las bases) han quemado sus credenciales (de Evo y Álvaro). Prácticamente ya no están en Adepcoca. Ya no son considerados como miembros”, dijo Chamizo, a tiempo de recordar que los dos mandatarios eran los socios 1 y 2 de la asociación departamental.

En tanto, el viceministro de Coca, Froilán Luna, pidió a Franklin Gutiérrez que deje su cargo y llame a elecciones y rechazó las acusaciones de intromisión del Gobierno.

COMITÉ AD HOC CONFIRMA ELECCIONES

El Comité Ad Hoc conformado el pasado martes tras la toma de la sede de Adepcoca en la zona de Villa Fátima, en La Paz, confirmó que las elecciones para renovar el directorio del máximo ente de productores de los Yungas se realizará el 16 de abril.

El comité está liderado por el dirigente David Huayhua, presidente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), a quien Gutiérrez y compañía acusaron de promover la división con apoyo del Gobierno.