Destacan el rol de la OEA y ponen en evidencia compromisos de Chile

En la segunda jornada de alegatos, ayer, el equipo jurídico de Bolivia detalló ante el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, acuerdos, declaraciones de autoridades de Chile, además de resoluciones que suscribió en la Organización de Estados Americanos (OEA), en los que expresan que la vecina nación estaba dispuesta a negociar una salida soberana al mar.

El equipo boliviano expuso los argumentos y fundamentos que sustentan la obligación que tiene Chile para cumplir con sus compromisos de emprender una negociación que resuelva su enclaustramiento centenario y se posibilite una salida soberana al Pacífico.

Antonio Remiro Brotons, desnudó todos aquellos acuerdos que hicieron las diferentes administraciones de Chile a lo largo de más de 100 años, al indicar que “a comienzos del siglo XX, Chile debía ceder costa marítima y que hay argumentos que obligan a negociar con Bolivia, obligación que perdura y debe cumplirse”.

Mencionó el acta protocolizada de 1920 del diplomático chileno acreditado en La Paz, Emilio Bello Codesido, que aceptó buscar un acuerdo para que Bolivia obtenga una salida al mar.

Refirió el memorando del secretario de Estado de EEUU, Frank Billings Kellogg, de 1926, que pidió a Perú y Chile ceder a Bolivia derechos disputados en las provincias de Tacna y Arica, aceptado por el canciller chileno Jorge Matte.

Entre otros, citó el Tratado de Lima de 1929; las notas diplomáticas de 1950 en las que se acuerda negociar una salida soberana al mar; el memorando de 1961 sobre las notas diplomáticas de 1950; el acta de Charaña de 1975 que apostaba por el diálogo para resolver la mediterraneidad de Bolivia.

Sin embargo, hizo énfasis al Tratado de Lima, mediante el que Chile y Perú cerraron toda posibilidad de “ceder territorio” a un tercer país sin consulta previa, lo que refirió como “acuerdo candado”. “Cuando hay un candado significa que hay una puerta que podría abrirse”, observó.

Rol de la OEA

La profesora Amy Sander fue la encargada de poner en conocimiento a la CIJ, las 11 resoluciones de la OEA que tocan el tema marítimo y cómo éstas generan una obligación vinculante a Chile para negociar una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia.

Explicó a los jueces que Chile participó en la redacción de cada una de las palabras de tres de las resoluciones que el organismo hemisférico aprobó para pedir una salida al Pacífico.

Aclaró que Chile, al ser signatario de la carta de la OEA, acepta que las controversias serán resueltas por medios pacíficos.

“En la undécima resolución emitida por la Asamblea General de la OEA, la Asamblea identificó que existía un diferendo de controversia entre Bolivia y Chile y que se refería al acceso soberano al mar. El procedimiento pacífico que se había que seguir y el objetivo de negociaciones era dar a Bolivia acceso soberano al mar”, manifestó.

En las 11 resoluciones que la OEA aprobó, entre 1979 y 1989, de una u otra forma, demandaba una solución a ambos países para resolver el tema marítimo.

En la primera de esas resoluciones se declaró que el conflicto revestía “de un interés continuado hemisférico, cuya solución debía ser equitativa”.

En 1980, la OEA se refirió al hecho de que era de interés permanente y que se halle una solución equitativa. Se insta a iniciar un diálogo para hallar una solución satisfactoria, explicó. En 1981, con argumentos similares. En 1983, recomendó que iniciara un proceso de acercamiento para resolver las dificultades e, incluso, una fórmula para dar una salida al océano Pacífico. Esta última fue iniciada en noviembre de 1983, cuando cada palabra fue objeto de debates antes de la presentación al pleno de la Asamblea, argumentó.

Satisfacer aspiración

Por su parte, el abogado iraní Payam Akhavan sostuvo que el encierro marítimo no se resolvió con el Tratado de 1904 y que Chile estuvo consciente de aquello.

“¿Por qué Chile hizo ofrecimientos posteriores de resolver la demanda de acceso al mar?”, fue la interrogante que lanzó al empezar.

“Chile no habría ejercido compromisos ni plantearía negociaciones sobre el mar si es que todo se hubiera resuelto con el Tratado de 1904”, planteó ante el tribunal internacional.

Recurrió a la jurisprudencia, en este caso sobre pruebas nucleares, para mostrar el valor jurídico de los compromisos unilaterales que asumieron las autoridades chilenas a través de declaraciones emitidas. “Chile está vinculada por sus propias declaraciones, una conclusión distinta sería alejarse de la jurisprudencia de la Corte”. Puntualizó frases de declaraciones de gobernantes chilenos que dejan sentado su compromiso de dialogar con Bolivia: “Después de resolver el conflicto de Tacna y Arica, estaremos dispuestos a dar un puerto a Bolivia”. “Bolivia encontrará a Chile dispuesto a negociar un puerto propio”.

Bolivia nunca renunció

El profesor francés Mathias Forteau fue el encargado de cerrar la segunda jornada de alegatos. Desmontó los tres argumentos de la réplica de Chile y señaló que ese país trata de “hacer creer” a la Corte que la obligación de negociar planteada por Bolivia hubiera desaparecido por motivos independientes además de su propia voluntad. Primero, dijo que Bolivia nunca renunció tácita o implícitamente a su solicitud de negociar un acceso soberano al mar; segundo, que los compromisos de Chile fueron una voluntad extendida en el tiempo y no hechos aislados. Y tercero, que el corte de las relaciones diplomáticas en 1978 no marca el final de los compromisos de Chile, porque después de ese hecho se generaron más situaciones en las que se comprometió a solucionar la demanda boliviana. “Esos tres argumentos son pura invención por parte de Chile (…) está tan poco convencido de su argumento que ni siquiera intenta explicar de qué manera ha habido renunciación”.

2 días tendrá Chile. Chile le toca este jueves y viernes exponer sus alegatos orales ante los jueces de la CIJ. La segunda ronda será la próxima semana.

GOBIERNOS NO PUEDEN REVOCAR COMPROMISOS

El expresidente Carlos Mesa afirmó que los circunstanciales gobernantes de Chile no pueden revocar los compromisos “seculares” de ese país para negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.

“Los reiterados compromisos seculares de Chile de negociar con Bolivia para otorgarle una salida soberana al mar no pueden ahora ser revocados con la afirmación de los circunstanciales gobernantes de Chile de que no hay compromisos pendientes entre ambos Estados”, estableció en un artículo publicado en su blog.

Mesa resumió en cinco puntos la primera ronda de alegatos; la sencillez y calidad de los alegatos, la secuencia histórica, los compromisos de Chile, las resoluciones internacionales y el derecho internacional sobre diálogo.

DATOS

40 minutos de corte en la exposición boliviana. Un hecho inusual marcó ayer el segundo día de alegatos orales en la CIJ. Cuando exponía Remiro Brotons, el sonido se cortó y la audiencia se suspendió por 40 minutos.

Excanciller critica que se nombre a Pinochet. El excanciller Heraldo Muñoz criticó ayer que el abogado Mathías Forteau nombró al “presidente” Augusto Pinochet y a su par Hugo Banzer, porque “es una falta de respeto a muchos miembros de la delegación que fueron víctimas de la dictadura”.

Muñoz dice que Brotons “habla suelto de cuerpo”. El excanciller chileno señaló que el abogado español “da recomendaciones a Chile muy suelto de cuerpo”, pero, aseguró, el expresidente Gonzalez Videla persiguió al Partido Comunista. “Muy democrático”.

Costas califica de magistral los alegatos de Bolivia. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, felicitó al equipo jurídico boliviano por su presentación “magistral” de los alegatos orales en la CIJ de La Haya y consideró que esa actuación da la certeza de retornar al Pacífico.

BROTONS SE EMOCIONA Y LLORA POR CAUSA BOLIVIANA

El jurista español Alberto Remiro Brotons fue la figura sobresaliente ayer, no sólo por su incisiva presentación en los alegatos, sino por su destreza para responder a unos aguerridos periodistas chilenos y por su compromiso con la causa boliviana, que lo emocionó hasta las lágrimas.

En la mañana, tras los alegatos, Brotons fue rodeado por reporteros chilenos que le bombardearon preguntas sobre el caso. El español salió con destreza de cada pregunta y explicó que la petición boliviana no solicitó un “mapa” con salida al mar, sino sólo la negociación. “Es el primer paso para el mar para Bolivia, siempre con el consentimiento de Chile como es natural”, dijo, ante el asedio de medios chilenos.

Después de un par de respuestas con sonrisa incluida, Brotons perdió la paciencia y sin gritar pero con firmeza les dijo a los periodistas chilenos: “Chile debería tener, como tuvo en el pasado, presidentes como González Videla, gente que eran auténticamente hombres de Estado y que sabían que los intereses del país están más allá de la coyuntura política del día de hoy”.

El español se refirió al presidente chileno Gabriel González Videla (1946-1952), que ofreció una salida al mar para Bolivia y envió para ello una carta al embajador de Bolivia en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, con la intención de gestionar una salida al mar.

Esa no fue su única actuación. Luego del encontrón con medios chilenos, Brotons, ya más tranquilo, habló con la prensa boliviana y se emocionó con la causa boliviana.

“Te implicas en su causa (de los bolivianos) te abren el corazón de tal manera que a mí realmente… me emociona. Me pasa a veces. Soy muy duro habitualmente, pero conste que el lunes no voy a llorar”.

Tras el momento emotivo, el profesor español explicó su reacción: “Es que soy emotivo, es que por cuando una causa como ésta es tan vivida por la gente uno se siente más atrapado por ella. Entonces no quiere fallar”.

Brotons es un abogado y académico internacional español. Es profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid.

OPINIÓN

Gustavo Fernández. Excanciller de Bolivia

Obligación de negociar no sólo sale de promesas de Chile

La constatación de que Bolivia sostuvo por más de un siglo su demanda de acceso soberano al Pacífico, es decir no renunció nunca a su demanda, es un dato fundamental porque a partir de eso se construye el razonamiento boliviano. Lo segundo es que esa demanda tuvo un objeto inalterable que es la demanda de acceso soberano al Pacífico, esos dos elementos, a lo largo de 100 años, son los que articulan las posiciones que Bolivia mostró en distintas épocas y personalidades en distintos foros, esos elementos configuran la unidad del planteamiento histórico de Bolivia

El tercer factor que complementa es que la reacción chilena a esos planteamientos bolivianos fue siempre que el tema que debería discutirse, que fue el acceso soberano al Pacífico, en distintos tonos, en distintas modalidades y distintos momentos, y entre los dos configuran el principio de la obligación de negociar, la promesa de atender la demanda es la obligación de negociar

Si me dijera qué he encontrado de nuevo o diferente, respecto a 2015, yo diría que fue que los juristas Lowe y Sander mostraron que la obligación de negociar no salía solamente de las declaraciones y acuerdos chilenos, sino que obedece a una obligación constante de Chile como firmante de la carta de la ONU y otros elementos internacionales que dicen que los Estados miembros tienen la obligación de encontrar soluciones a los temas que los dividen.

Y no importa que las negociaciones fallen, sino que se busque la resolución del problema.

Se puso en evidencia el valor extraordinario las resoluciones que Bolivia impulsó en la OEA.