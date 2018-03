Represión agudiza conflicto y cocaleros anuncian más medidas

La dura represión policial a los productores de la hoja de coca de los Yungas provocó que el sector amenace con nuevas medidas de presión con la suspensión de actividades escolares en algunas unidades educativas y bloqueos en carreteras.

El sector determinó permanecer en La Paz hasta recuperar la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en Villa Fátima. Rechazan que el comité ad hoc haya entregado el espacio a “fundadores” de esta organización y no a los legalmente elegidos, como Franklin Gutiérrez. Ayer se reportaron 12 heridos y 19 arrestados en los enfrentamientos.

La ciudad de La Paz, por cuarto día consecutivo, fue escenario de fuertes enfrentamientos entre efectivos de la Policía y cocaleros yungueños asociados a Adepcoca. Tras el fracaso de un intento de diálogo con la Policía, los cocaleros, munidos de palos, piedras y otros artefactos, intentaron, nuevamente, retomar el espacio. La Policía reaccionó con el uso de agentes químicos y balines.

Gerardo Ríos, secretario de comercialización, denunció que por las confrontaciones, 19 de sus compañeros fueron arrestados y que 12 fueron heridos, de los que tres se encuentran afectados por balines y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Se trata de David Calcina, Nelson Tarifa y Valerio Arancibia.

Ríos afirmó que su sector desconoce a la persona a la que fue entregada la sede, Honorato Atto Mamani, fundador de Adepcoca en 1983, toda vez que es afín al comité ad hoc que tomó por asalto las instalaciones del mercado de la coca en Villa Fátima.

En una conferencia de presa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que el Gobierno no es parte del conflicto que existe en Adepcoca. Aseveró que están a la espera que haya un acuerdo entre partes.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra e Crimen (Felcc) de La Paz, Fernando Rojas, informó que fueron conducidas 19 personas a esas dependencias porque fueron sorprendidas con objetos contundentes como palos, piedras, además de 54 bombas molotov.

VERSIONES

"No hagamos escándalo, no hagamos problemas, no hemos creado la institución para pelearnos. Respeto a la hoja tradicional". Honorato Atto. Fundador de Adepcoca

"La Policía fue instruida para evitar enfrentamientos entre Adepcoca y el comité ad hoc. Ambos movilizaron a su gente". Carlos Romero. Ministro de Gobierno