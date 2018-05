La Policía ahora dice que Jonathan murió dentro una casa particular

Videos y fotografías que se dieron a conocer ayer por parte de las autoridades de la Universidad de El Alto y la Policía dan cuenta que Jonathan Quispe (20) murió cerca de la Procuraduría dentro un domicilio particular, esto contradice la primera versión que dio el Ministerio de Gobierno y la institución policial que señalaba que el joven habría fallecido cerca de una pasarela en El Alto.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó el jueves a los propios manifestantes de la muerte de Quispe al afirmar que su deceso se produjo por una canica disparada con un petardo desde una pasarela de la avenida Juan Pablo II en El Alto, la cual estaba dirigida a la Policía.

Las autoridades de la UPEA mostraron un par de videos y fotografías de los últimos minutos de vida de Quispe, mediante los cuales demuestran que él falleció en un pasillo de un domicilio particular, también mostraron una foto de un contingente policial señalando que uno de los efectivos era el responsable del deceso.

El abogado de la universidad, Víctor Campos, sostuvo que el proyectil no es una canica común, sino una especial. Los representantes universitarios señalaron que debía existir otras canicas en el lugar del hecho, pero no las encontraron, pero sí había balines.

El abogado agregó que hay amedrentamiento policial a los testigos del hecho, pero también a la familia.

La Universidad también crítico que los estudiantes hayan pedido ayuda a los policías para ayudar al muchacho herido, sin embargo, no lo hicieron. El jurista señaló que esa actitud de los uniformados se constituye en la figura penal de denegación de auxilio.

Horas después, el inspector General de la Policía, Juan Liseca, afirmó que estos videos fueron editados por la UPEA y aseguró que los audiovisuales muestran claramente que no hay ningún efectivo policial en la zona.

El jefe policial dijo que la secuencia de las imágenes establece que Quispe ingresó corriendo al domicilio particular (ubicado en la calle Martín Cárdenas de El Alto) y después de 13 minutos apareció muerto

Asimismo, aseveró que se observó a 24 personas -19 mujeres y cuatro varones- que ingresaron al domicilio particular donde murió el estudiante y que pasaron 13 minutos entre su último ingreso vivo y su salida ya sin vida.

Dijo que se identificaron a cuatro personas que fueron testigos del hecho, dos lustrabotas y dos vecinos, y pidió a la UPEA enviar la lista de los otros testigos. En tanto, la forense María Ángela Terán indicó que aún se espera resultados de pericias sobre la presencia de pólvora en el cuerpo de Quispe.

Movilización

Seis universidades públicas salieron ayer a las calles a manifestar su rechazo a violencia policial que habría provocado la muerte de Jhonatan Quispe Vila, el pasado viernes, cuando reclamaba presupuesto para la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

En la ciudad sede de gobierno, los rectores de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la UPEA, Waldo Albarracín y Ricardo Nogales, respectivamente, que encabezaron una numerosa marcha, cuestionaron los roles de los ministros de Gobierno y Economía por la brutal represión y la falta de atención a las demandas presupuestarias de las universidades.

Las protestas de la UMSS en Cochabamba y la UTO en Oruro derivaron en enfrentamientos con la Policía que dejaron nueve detenidos y cuatro heridos.

OPINIONES "Nunca vamos a aceptar la muerte, venga de donde venga está mal. La vida es un regalo de Dios y por lo tanto nadie puede matar a nadie. He escuchado que ellos (autoridades) se van a ocupar hasta descubrir quién es el causante". Toribio Ticona. Cardenal "Estamos pidiendo la renuncia del ministro Carlos Romero por tapar acciones delictivas de efectivos policiales. Se da un plazo de 72 horas para que renuncie, caso contrario Adepcoca se sumará a las movilizaciones con la UPEA". Franklin Gutiérrez. Dirigente Adepcoca

ANÁLISIS

Jorge Santisteban. Experto en seguridad

“De a poco cae la teoría de que fue un petardo”

Nosotros afirmamos que creíamos que no había salido de un petardo el disparo de la canica a esa distancia que se encontraba supuestamente el universitario, porque las autoridades indicaron que era de una altura de un puente y a una distancia entre 80 y 200 metros. Es imposible que un petardo pueda ser efectivo y tenga la fuerza suficiente para lanzar una canica y penetre el cuerpo de un ser humano. Entonces, esa teoría poco a poco se nota que está cayendo, pero también por otras razones. Si usted le pone mayor cantidad de carga al cartucho del petardo, éste como no tiene la suficiente fuerza para sostener una explosión interna, la iniciación del proyectil interno, explota en el momento y no llega a producir el efecto esperado con la bolilla o con el proyectil que le pongan. Entonces, es muy poco probable.

El otro hecho es que si usted taponea la punta, entonces no sale con fuerza porque no hizo la trayectoria del cañón.