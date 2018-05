Comité contra racismo dice que una aclaración de Canelas sería suficiente

El director del Comité de Lucha Contra el Racismo y Discriminación, Leoncia Gutiérrez, explicó que esta institución hace seguimiento a las declaraciones del gobernador de Cochabamba Iván Canelas referidas a los cruceños y señaló que la carta a un medio en la que la autoridad departamental aclara sus aseveraciones podría ser suficiente para cerrar el caso, siempre y cuando sea aceptada por las partes que se hayan sentido aludidas o discriminadas por el Gobernador.

“Esta nota que se dirigió a un periódico, entre otros términos, establece que no fue lo que quiso decir. Podría considerarse como un elemento de disculpa, pero tiene que haber un pronunciamiento de aceptación de la disculpa”, explicó a Los Tiempos.

Como no hay una persona específica que fue aludida por las declaraciones, ya que Canelas se refirió a “los cruceños en general, las instituciones que se sientan aludidas pueden iniciar procesos, pero la dirección no lo hace de oficio, esto lo puede hacer el Ministerio Público”. Aclaró que no recibió ninguna denuncia oficial.

El Comité Cívico de Santa Cruz exigió ayer la renuncia del Gobernador cochabambino, caso contrario se iniciarán procesos penales.

La institución pidió que este caso avance con la celeridad de otros similares como el de un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que discriminó a estudiantes del occidente del país.

“Queremos que pongan en las mismas condiciones y los mismos derechos y no sólo cuando se trate de ciudadanos cruceños que tienen que actuar con el mayor rigor de la ley”, dijo el dirigente Fernando Cuéllar.

Al respecto, Leoncio Gutiérrez explicó que los casos son diferentes, ya que en el referido al docente discriminador, las víctimas estaban plenamente identificadas y se podía hacer un proceso rápido, pero en el caso del Gobernador las víctimas son “miles de ciudadanos cruceños”

“Lo que pasa es que no hay una víctima específica. La Ley 045 establece que los hechos de discriminación y de racismo son entre sujetos, entre personas, ésta es la complejidad del caso, porque, ahora, ¿quién es la víctima?”, aseveró.

Sin embargo, dijo que su despacho hará seguimiento del caso y que ya tomó nota de todos los elementos. También contactó a la Gobernación de Cochabamba, pero sin éxito.

Dijo que lo mismo ocurrió en el caso del secretario de Comunicación de la Alcaldía de Santa Cruz, Jorge Landívar, que se refirió a la forma de hacer política “altoperuana”.

“En este caso, él quiso hacer una aclaración de que no quiso decir tal cosa y pidió disculpas”, con lo que el caso fue cerrado.

Gutiérrez lamentó la politización del caso Canelas y dijo que la mejor vía es que el Gobernador pida unas disculpas públicas y cierre el caso.

“No vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No”, dijo Canelas el lunes en un acto en Punata.

DATOS

Activistas piden retractación de Canelas. Activistas ciudadanas denunciaron ayer que se sienten amedrentadas por oficialistas y que las protestas en la inauguración de los Juegos Suramericanos fueron de todo el país y no de una región.

Legisladores cruceños anuncian procesos. El diputado Joaquín Monasterio y otros legisladores señalaron que el Gobernador cochabambino debe pedir disculpas a la región cruceña y que iniciarán procesos así hayan disculpas.

MAS asegura que la oposición financió. El diputado Adhemar Vlada aseguró ayer que la oposición financió la protesta por el 21F en la inauguración de los Juegos Suramericanos.