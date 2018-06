Un policía disparó a Jonathan y Romero pide disculpas a El Alto

A una semana de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe (20), ayer de manera conjunta las principales autoridades del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General y la Policía Boliviana confirmaron que el principal autor del asesinato del universitario es el subteniente Cristian C. C. (26) de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) La Paz. El acusado disparó el proyectil de cristal desde un rifle lanza gas.

Al confirmar que en el hecho estaría implicado un policía, el ministro Carlos Romero reconoció que incurrió en un error al señalar que una primera hipótesis indicaba que la bala de cristal fue disparada mediante un petardo.

“Ofrecemos disculpas, fuimos inducidos a un error. Nunca negamos información a los medios, pero ustedes saben que en el marco de la investigación se generan hipótesis”, dijo la autoridad.

Pese a la presentación del subteniente y las disculpas de Romero, la abogada de la familia de Jonathan Quispe, Paola Barriga, cuestionó la falta de seriedad en este caso, porque hasta ayer se dieron cuatro hipótesis.

“No es el único, si bien él (subteniente) ha generado el delito, él ha generado el impacto de una munición otorgada por el mismo Estado, porque no creo que lo haya tenido en su bolsillo y que nadie haya conocido eso. Se tiene que esclarecer la falta de omisión y auxilio de parte de los otros funcionarios”, dijo Barriga.

En tanto, el fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que la persona “que ha realizado ese disparo y ha ocasionado la muerte del universitario Jonathan Quispe va a ser procesado en el marco estricto del Código Penal, del Procedimiento Penal. Además, el Ministerio Público se encargará de hacer justicia y dar esa certeza que en el país no se esconde nada”.

Pesquisa

La Policía acusa al subteniente Cristian C. C. de haber utilizado el dispositivo de manera personal durante la intervención a la manifestación de la UPEA. El comandante de la institución verde olivo, Alfonso Mendoza, manifestó que el sindicado fue remitido a proceso interno y puesto a disposición de la Fiscalía Policial para cumplir los procedimientos previos a su remisión al Ministerio Público.

En tanto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Jhony Aguilera, explicó a detalle los estudios periciales realizados para esclarecer el hecho. Señaló que se confirma la existencia de un proyectil de cristal que causó laceraciones en el corazón y shock hipovolémico que dio pie a la investigación policial.

Para ese objetivo se valió de videos de vigilancia que registraron, en la avenida Juan Pablo Segundo, al subteniente de la UTOP La Paz, quien manipuló una escopeta y se bajó de una motocicleta para cargarla nuevamente en la calle 11 de julio y la avenida Principal.

Aguilera indicó que el estudiante ingresó con vida al inmueble y después de recibir el disparo desde un rifle lanza gas activado por el subteniente Casanova, en las calle 11 de julio esquina Martín Cárdenas, dejó manchas de sangre en inmediaciones de la vivienda.

“Esta utilización de ese proyectil es atípico dentro las filas policiales. Es importante indicar que la víctima ingresó con vida y permaneció con vida durante 13 minutos, tiempo que pudo ser auxiliado y evitar el fatal desenlace”, indicó.

Sin embargo, la abogada Barriga señaló que esta situación da paso a investigar los otros casos donde también se tienen heridos y muertos por un proyectil de cristal.

RETIRAN EL TÍTULO HONORIS CAUSA QUE OTORGARON A EVO

Una Asamblea General de la Universidad Pública de El Alto decidió retirar el título de honoris causa que esta casa de estudios superiores otorgó al presidente Evo Morales en 2009 y declaró persona no grata a Eva Copa, senadora del MAS.

El ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA, Franz Grover Contreras, informó sobre esta decisión.

“Retirar el título de honoris causa al presidente Evo Morales”, dice el punto 3 de la resolución aprobada en la Asamblea General que se desarrolló el pasado miércoles.

TESTIMONIOS

"Ya ha aparecido el asesino de mi hijo, qué culpa tenía mi hijo para matármelo (...), ahora yo quisiera ver(lo) de frente (...) que no salga de la cárcel porque mi hijo tenía sueños". Claudia Vila. Madre de Jonathan Quispe

"Agradecer a los investigadores y a los testigos que han sido clave, sino se hubiera ocultado. Gracias a Dios (...). Nosotros tenemos un dolor en el pecho y no me van a curar con eso (...), siempre voy a vivir con ese dolor porque ya me hace falta". Rosendo Quispe. Padre de Jonathan