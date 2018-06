OEA elige hoy a jueces de Corte IDH en medio de críticas contra Suxo

Para esta tarde está fijada la votación para la selección de tres jueces que pasarán a formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de un lobby internacional activado ayer por la organización Human Rights Foundation (HRF), que solicitó a todos los Estados miembros que se abstengan de votar a la candidata propuesta por el Gobierno de Bolivia, la exministra Nardi Suxo.

“Tenemos a bien pedirle que, en atención al pésimo historial en materia de derechos humanos que ostenta en su condición de funcionaria del régimen autoritario de Bolivia, tenga usted a bien abstenerse de votar a favor de la candidata Nardi Suxo Iturry de este país”, señala la carta enviada por el organismo a los países miembros.

A esta campaña se sumó el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló que, desde sus funciones como representante de Bolivia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Suxo votó ocho veces contra resoluciones que buscaban condenar atrocidades en Siria. Además, Vivanco recalcó que “el récord de la doctora Suxo sugiere que ella no ha sido postulada por su compromiso por los derechos humanos, sino por su lealtad al presidente Morales”, por lo que sería “un grave error” que sea elegida como jueza IDH.

Al respecto, Suxo dijo que “no le quita el sueño” ser elegida o no en ese organismo internacional y que sería importante que Bolivia tenga una representación en esa corte, ya que es la primera vez que presenta un candidato.

“Si me eligen, bien; sino, también. No es algo que me quite el sueño ni me va a restar parte de mi vida profesional. Y mucho menos, no es lo que estoy anhelando”, declaró ayer Suxo a radio Compañera.

Sin embargo, el Gobierno boliviano insistirá en su candidata. El canciller Fernando Huanacuni señaló el domingo que la postulación de Suxo sigue en pie, a pesar de la desastrosa calificación que obtuvo en el panel de expertos que evaluó a los cuatro candidatos a la Corte IDH. En su informe final, los expertos señalaron que Suxo no tiene ni la experiencia ni el conocimiento para ser parte del alto tribunal, por lo que recomendaron que no sea seleccionada. Este panel, sin embargo, no tiene poder vinculante en la decisión final. La selección de magistrados se hace por votación y, según informaciones de medios internacionales, el Grupo de Lima, que reúne a 14 países no afines a Venezuela y Bolivia, tendrían definido votar por los otros tres candidatos: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay) y Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia).El otro bloque lo conforman siete países de la alianza ALBA.

La elección se hace por mayoría simple de los 34 países miembros, de los que sólo participan 33 por la continua falta de Cuba.

SUXO ES LA CANDIDATA MÁS “POLÍTICA”

De los cuatro candidatos a la Corte IDH, la boliviana Nardi Suxo sobresale por su largo currículo como exministra y embajadora del Gobierno de Evo Morales, más que por sus méritos en la academia o la defensa de los derechos humanos.

Suxo fue exministra de Transparencia por varios años y luego embajadora de Bolivia ante la ONU. En tanto que los otros postulantes, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay) y Humberto Sierra Porto (Colombia), se destacan por su carrera judicial y aporte a la academia como juristas.

“CON SEGURIDAD SERÁ UNA SELECCIÓN POLÍTICA”

Para el experto en relaciones internacionales Sergio Castro, las cartas y todo el lobby que se pueda hacer contra Nardi Suxo son importantes, pero no serán determinantes porque al final la elección de los jueces de la Corte IDH es una decisión política de sus miembros.

Explicó que la elección es por voto directo y secreto y que hay ya candidatos que han hecho lobby, como el caso del Grupo de Lima, además de postulaciones por regiones. “Siempre Brasil y Argentina tienen candidatos fuertes. México también. Generalmente hay siempre uno de Centroamérica, Suramérica y otro del Norte”, explicó.

Cabe precisar que es usual que este tipo de candidaturas sean negociadas por los Estados a cambio de apoyo por otra candidatura en otra organización internacional.