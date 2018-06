Las protestas por 21F pasan de las redes y las calles a los estadios

Las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales están saliendo de las redes sociales y de las calles a otros escenarios, como los deportivos. El grito de “Bolivia dijo No” resonó en la inauguración de los Juegos Suramericanos, eventos deportivos de natación y ráquetbol e, incluso, la final del Torneo Apertura de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Anoche, en la clausura de los Juegos Suramericanos, no se registraron estribillos, pero sí un fuerte control policial que registró a todos los asistentes a tal extremo que no se podía ingresar con poleras del 21F ni motivos que hagan referencia al oficialismo. Se vio un video en el que un policía le dice a una dirigenta de las Bartolinas que no podía utilizar su manta característica.

“Por más organización social, no puede ingresar (la manta), guárdelo o caso contrario se va a hacer quitar”, dijo el policía.

La analista política Erika Brockman explicó que esta tendencia crecerá a medida que se acercan las elecciones presidenciales y mientras el presidente Evo Morales y el MAS insistan en la repostulación “ilegal” del primer mandatario.

Asimismo, señaló que los escenarios deportivos se han convertido en otro campo donde la población puede expresar sus convicciones democráticas, ante el creciente control de medios de comunicación por parte del Gobierno.

“El Presidente tiene que estar consciente que no podrá ir a algún espacio público donde no exista una vez que le reclame por el respeto del voto”, dijo

Sin embargo, aseguró que las protestas no son contra los Juegos. “Que los Juegos Suramericanos fue muy evidente la protesta, pero no es porque la gente está protestando contra los deportes o los deportistas, no protestan por los Juegos, ni siquiera por la inversión en los escenarios”, aseguró.

Dijo que la población protesta contra el tema específico de la violencia de su voto y esa protesta se verá en cualquier escenario masivo que permita su visibilización.

Por su parte, el directivo de Demócratas, Vladimir Peña, aseguró que su pronóstico es que hasta 2019 vamos a ver que estas protestas se van a replicar en todos los estadios del país, “así que el Presidente va a tener que abstenerse de ir a los estadios. La gente le recuerda su fraude a la democracia en el país”.

En la misma línea, la activista ciudadana Ana Lucía Gabba aseguró que estos escenarios son importantes porque son internacionales y que el objetivo es mostrar al mundo que el Gobierno y el Presidente están violando derechos políticos de millones de personas, pero que el oficialismo trata de mostrar al mundo que en el país “no pasa nada y que todo está bien”.

En este sentido, Brockman señaló que cada día es más difícil que los colectivos o los grupos opositores accedan a plataformas mediáticas que amplifiquen su voz, por lo que buscan escenarios masivos como los Juegos Suramericanos para hacer notar su enojo por la violación de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Las voces de las oposiciones están tremendamente ahogadas y esto hace que los colectivos aprovechen cualquier espacio público de visibilidad para hacerse escuchar”, aseveró.

Sin embargo, el dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo en su momento que las protestas por el 21F están orquestadas por la oposición y financiadas por personas como Samuel Doria Medina. En la misma línea, Adhemar Valda, con videos, aseguró que varios activistas tuvieron pasado “neoliberal.

Para Brockman, estas respuestas son “desesperadas”, poco creativas y demuestran que al MAS se le acabó el discurso.

14 días duraron los Juegos Cochabamba 2018 comenzó el 26 de mayo y concluyó ayer, tras 14 días de competencias.

DATOS

La Inauguración de los Juegos fue el 26 de mayo. La activista Anelín Suárez comenzó a gritar “Bolivia dijo No” y fue seguida por cientos en el estadio. Fue obligada por la Policía a ponerse una chompa para cubrir su polera del 21F.

La consigna se escuchó en otros tres escenarios. Luego de la inauguración, la consigna por el 21F fue coro en escenarios de ráquetbol, voleibol y natación, durante la primera semana de los Juegos. La segunda semana, la protesta disminuyó hasta desaparecer.

OPINIONES "En un momento crítico como el que está Bolivia, cualquier oportunidad es buena para hacer conocer a organismos internacionales que la democracia de Bolivia está siendo vulnerada". Mayra Zalles. Activista "Los escenarios deportivos son importantes porque son internacionales y la gente pudo visibilizar que Bolivia tiene el mandato de cumplir el 21F". Ana Lucía Gabba. Activista

EVO NO LLEGÓ A LA CLAUSURA Y HUBO MÁS SEGURIDAD

La Clausura de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, anoche, tuvo un mayor control para evitar que se repitan las protestas ciudadanas que se registraron en la inauguración. En esta ocasión, el presidente del Estado, Evo Morales, no presenció la clausura.

La Policía registró minuciosamente a los asistentes y no permitió el ingreso de motivos ni a favor del MAS ni en contra.

Sin embargo, hubo un momento de tensión cuando habló el ministro de Deportes, Tito Montaño, quien agradeció al presidente Morales por la organización de los Juegos.

Los asistentes comenzaron una silbatina y algunos sectores comenzaron a cantar “Bolivia dijo No”, pero la consigna no duró más que unos segundos y se apagó rápidamente.

Asimismo, varios funcionarios de la Gobernación y la Alcaldía de Sacaba se comunicaron con Los Tiempos para denunciar que les estaban obligando a comprar entradas para la clausura.

Según las denuncias, que no pudieron ser comprobadas por este medio, los funcionarios debían asistir a la clausura aprovechando el horario continuo decretado por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de apoyar al Presidente.

Sin embargo, el jefe de Estado no llegó al evento y tampoco se registraron roces entre activistas y masistas.

En la inauguración, cientos de asistentes al estadio gritaron “Bolivia dijo No”, luego de cantar el Himno Nacional.