MAS: guerreros digitales usan las redes por convicción y compran megas con su dinero

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), denunció que en la madrugada de hoy, al promediar la 1:00, policías encapuchados ingresaron a los ambientes de la Vicepresidencia y desalojaron a docentes y... Ver más Policía desaloja de la Vicepresidencia a huelguistas de la UPEA

La Policía presentó esta mañana a ángel Durán Apaza (23) alias “El Diablo” y a Enrique Cruz Aguilera (20) alias “El Loco”, ambos serían los autores del asesinato de Rodrigo Rivera Subirana, un... Ver más Policía presenta a sujetos que mataron a un joven por un celular

Al momento de proceder a la transmisión del bastón el presidente Evo Morales le recomendó all vicepresidente, Álvaro García Linera, "cuidado me estén cambiando ministros (o) ministras". Ver más Evo al dejar el mando a García Linera: "Cuidado me estén cambiando ministros"