Conferencia Episcopal desautoriza a Ticona y el Cardenal ve discriminación

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) emitió un pronunciamiento sobre la designación del obispo Toribio Ticona como nuevo cardenal y ratificó la línea de reflexión que ha expresado la CEB en distintas oportunidades mediante comunicados, mensajes y cartas pastorales públicas, en referencia a la reelección, el respeto al voto y otros temas, en contraposición de lo expresado por el purpurado, quien se mostró cercano y “amigo” del presidente Evo Morales y que ayer señaló que tal vez “porque es indio no aceptan” su forma de pensar.

De esta manera, el prelado dejó en claro que la CEB y sus autoridades legítimamente elegidas, o sea, presidente, vicepresidente, secretario general y Consejo Episcopal Permanente, son “la voz oficial de la Iglesia católica en Bolivia”.

“Ante malas interpretaciones de algunas declaraciones del Cardenal que han podido crear confusión en la opinión pública, la CEB se reafirma en la línea de reflexión que ha expresado en distintas oportunidades mediante comunicados, mensajes y cartas pastorales”, indica el comunicado.

Sin embargo, Ticona dijo a El Deber que “alguna persona me ha dicho que como soy de origen campesino, indio, no aceptan así nomás (su posición), quieren siempre ellos exaltarse, en fin, por vanidad y ostentación, pero no creo”.

La CEB se pronunció en diferentes oportunidades condenando la falta de respeto al voto del pueblo, el referendo del 21 F y los afanes de prórroga de algunos políticos, en clara alusión al presidente Evo Morales.

Sin embargo, en una entrevista realizada al obispo Ticona se le consultó sobre el referendo del 21F de 2016, oportunidad en la que señaló que “como el Evo es mi amigo, me reservo mi opinión”.

Ticona señaló que el comunicado de la CEB “es una llamada a un hermano que quizá se ha excedido”, y aseguró que ahora en su mente sólo está la idea de servir a la gente y compartir su fe de forma humilde.

Ticona será consagrado como cardenal el próximo 29 de junio, en una ceremonia especial preparada por el papa Francisco. El Cardenal dijo que aún alista el viaje y que no está confirmada la presencia de Morales en ese acto.