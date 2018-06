Video de diversidades sexuales difundido en kínder desata polémica y protestas

Un video educativo sobre diversidad sexual fue mostrado a un grupo de niños de kínder de la unidad educativa Club de Leones de la ciudad de La Paz y generó una gran polémica que derivó en una investigación del Ministerio de Educación, peticiones de informe de diputados y pronunciamientos de colectivos y plataformas ciudadanas.

El video animado, producido por Save The Children, muestra a Berta y Rita, dos “ratitas” que son pareja y viven juntas. La historia es contada por profesores a los niños, quienes al final son preguntados sobre qué entendieron del cuento y si les gustó.

Luego, un niño dice: “Aprendí que son felices”. La profesora señala: “Aprendimos que dos mujeres juntas pueden ser felices ¿no ve?”.

Entonces, una niña cuestiona: “¿Por qué Rita se viste como hombre?”. Y la maestra responde: “Porque ella se siente muy cómoda con esa ropa”.

“¿Por qué bailan entre mujeres si tienen que bailar con un varón?”, dice otro niño, y la profesora responde: “Las personas tienen derecho a decidir”.

En el audiovisual también participan padres de familia, que señalan que la muestra es una forma diferente para abrir la mente y ser tolerante.

Save The Children publicó el video en Facebook e inmediatamente se generaron críticas. A las pocas horas, eliminó el post, pero ya había sido replicado por varios usuarios que criticaron la producción.

“Es un abuso que cualquier tipo de ideología se imparta en las escuelas. Sea ésta política, religiosa o sexual… y peor aún, sin previo aviso”, publicó la periodista Claudia Campanini.

Los comentarios en redes sociales abrieron un amplio debate con posturas sobre si la educación debe o no incluir temas de diversidad sexual desde tan temprana edad.

El Ministerio de Educación informó que inició una investigación por el caso y aclaró que nunca autorizó la difusión de este material en las unidades educativas.

Tras la polémica, Save The Children señaló que el video del cuento sólo fue parte de un proceso de validación realizado en una unidad educativa con la que “llevamos colaborando varios años. Cualquier otra interpretación del video de validación de nuestro cuento es falsa y no corresponde con la realidad. Por lo tanto, al momento, es importante dejar claro que no se ha aplicado en el contexto de la educación inicial en la que trabajamos, ya que ese proceso no se ha iniciado”, señalaron en un comunicado.

En tanto, la plataforma por la vida y la familia envió al Ministerio de Educación una misiva pidiendo una explicación sobre la difusión del video. La plataforma mostró su “profunda preocupación por la difusión del video”.

Para el grupo, se trata de un video dirigido a la promoción del “homosexualismo desde la primera infancia” con el velo de “Inclusión en la diversidad”.

Por su parte, el diputado Julio Gróver Huanca Nina (UD) envió una petición de informe escrito a la Cancillería solicitando información sobre el alcance del convenio entre el Estado y Save The Children para la realización de la Semana Mundial del Derecho a la Educación, para la que se tiene previsto introducir la formación de igualdad de género en niños de edad escolar, programa en que estaría enmarcado el polémico audiovisual. La petición también cuestiona si el Ministerio correspondiente revisó y autorizó el material que se difundió en dicho evento y si el contenido fue aprobado.

La dirigente de la plataforma por la vida y familia, Sonia Vera, informó que el colectivo está presentado una carta a nivel nacional al Ministerio de Educación y las organizaciones departamentales lo harán a cada distrital para pedir informes y rechazar la difusión de esos materiales.

DATOS

Berta y Rita no es parte de productos para inicial. Save The Children aseguró en un comunicado que el video difundido sólo es de validación y no se ha aplicado en el contexto de la educación inicial en la que trabajan.

Dos organizaciones cuestionan y piden informes. La plataforma por la vida y la familia y colectivos religiosos rechazaron la difusión del video animado “Berta y Rita” y pidieron informes al Ministerio de Educación y la Cancillería.

PUNTO DE VISTA

Frank Evelio Arteaga. Red Trebol

“Es importante enseñar a los niños a ser tolerantes”

El cuento es bueno porque enseña a los niños y niñas sobre diversidad, respeto y tolerancia, sobre el amor mismo. Cada imagen que se muestra en realidad es un lenguaje que los niños pueden aprender. Este tipo de cuentos son comunes en España, EEUU, donde enseñan a los niños desde pequeños a no discriminar y ser tolerantes. Es importante porque a partir de la escuela los niños comienzan a sentir, a ver que esos entornos son muy discriminadores. A veces en la casa te enseñan que ser gay, lesbiana, está mal, pero en realidad no está mal y por eso es importante dialogarlo, hablarlo, entonces se crea ambientes hostiles