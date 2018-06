Niños pasan clases con -2ºC en la zona andina

En los municipios de la zona andina de Cochabamba se registra una temperatura mínima de hasta -2 grados, además de nevadas, por lo que en las unidades educativas se reporta ausentismo.

Debido a esta situación, la Federación de Maestros Rurales solicita que el horario de invierno se amplié en media hora más, como sucede en las zonas altas de La Paz, Potosí y Oruro.

La pasada semana, en Tapacarí, Independencia, Misicuni, Colomi, Arque, Tacopaya, Morochata y Tiraque ha nevado, indicó el secretario ejecutivo de los Maestros Rurales, José Camacho.

Los directores distritales pueden solicitar con un informe técnico la ampliación del horario de invierno o adelantar la vacación, pero no lo han hecho a pesar de la solicitud de los maestros rurales. “Las autoridades no entienden eso, para ellos es más fácil cumplir los 200 días, no quieren perdonar ni 30 minutos más. En vano florecen las palabras que dicen primero son los niños, eso es mentira”, manifestó Camacho.

Explicó que el frío en la zona andina ocasione que los niños no asimilen los conocimientos impartidos.

“Hay estudiantes que no tienen ni zapato, vienen descalzos y a veces el maestro tiene que llevar algo, es una pena, pero eso no ven las autoridades. En el aula están más preocupados en calentarse”, indicó Camacho.

El representante considera que es necesario tener un calendario educativo regionalizado en el departamento, debido a que éste se divide en zonas andinas, valles y trópico, por tanto, el clima es diferente.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hoy el municipio de Independencia registrará una temperatura mínima de -2ºC, el martes y el jueves de 0ºC y el miércoles de 1ºC.

En cambio en la ciudad de Cochabamba se tendrá temperaturas mínimas de entre 7 a 10 grados centígrados.

Se trató de contactar al director del Servicio Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, pero éste no respondió las llamadas.

VACACIÓN INVERNAL SE INICIA EN JULIO

La Dirección Departamental de Educación tiene previsto el inicio del receso de invierno para la primera semana de julio.

Entre tanto, según la norma, los estudiantes pueden asistir a los centros educativos con ropa abrigada de su preferencia.