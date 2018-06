Chapetón advierte que el Gobierno intenta usar a la justicia para sacarla

La Paz

“El MAS quiere utilizar a la ‘justicia’ para quitar a los alteños lo que no pudo ganar en elecciones”, aseguró la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a través de su cuenta en Twitter, ayer, en respuesta a la denuncia que interpuso el Gobierno en su contra el 4 de junio, pidiendo su detención.

Chapetón respondió de esa forma tras conocer que el Ministerio de Justicia solicitó al Juez Tercero Anticorrupción de La Paz su detención preventiva por un supuesto riesgo de fuga y obstaculización en la investigación dentro del proceso. Denunció al Gobierno por promover un boicot en su contra y de pretender usar a la justicia.

Acusó además al partido oficialista de provocar resentimiento y boicot permanente a su gestión por su frustración electoral en El Alto. “Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios”, acotó.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, informó el viernes que solicitó la detención preventiva de Soledad Chapetón para (que sea encarcelada) en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.

Chapetón fue inicialmente denunciada por el diputado Rafael Quispe porque habría dado curso a que un terreno, destinado a un área verde del Distrito 4 de la ciudad de El Alto, sea usado para el funcionamiento de un surtidor privado.

En una pasada declaración, Chapetón aseguró que la transferencia cuestionada se dio hace más de 20 años y en su gestión se intentó recuperar el predio.

Los comentarios en redes sociales son diversos. Uno de Juan José Sevilar dice: “Dudo que a Chapetón les sea tan bonito y fácil arrancarla como a Leyes; hubo y hay un antimasismo que se enmascaró detrás del voto en favor de ella y del inolvidable Pagana; es una apuesta de riesgo para estos masistas. Si El Alto se une con Chapetón, será su ruina”.

El viceministro Jiménez también sigue los procesos contra el Alcalde de Cochabamba por el caso Mochilas.