LGTB ven que la homofobia y la transfobia siguen en la sociedad

“Vivimos en una sociedad boliviana profundamente conservadora, supuestamente con un Estado laico, pero la lógica religiosa sigue ejerciendo un poder de facto. Entonces la homofobia sigue estando, la transfobia, ni qué se diga”. De esa manera se refiere Christian Egüez, activista de la disidencia sexual, al trato que reciben las personas con orientación sexual diferente en Bolivia. Él considera que en los últimos años se han creado normas que representan avances en favor de estos grupos, pero que todavía falta mucho por trabajar para que éstas sean aplicadas por la sociedad.

Egüez señala que municipios como La Paz y El Alto cuentan con políticas públicas mucho más avanzadas que el resto del país en relación a las diversidades y al cumplimiento de normas como la Ley de Identidad de Género o la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. Sin embargo, hace notar que en ciudades como Santa Cruz, donde se realizó la primera marcha por el orgullo gay en el año 2000, todavía no existen políticas de este tipo.

El activista cree que las políticas de Estado tienen una mirada limitada a una cuestión de género masculino o femenino, y que por ello la propia Ley de Identidad de Género incorpora como requisito para adoptar una nueva identidad el examen psicológico. “Es una mirada del Estado, no en la ley, sino en la inconstitucionalidad de los cuerpos que somos subalternos a lo heterosexual”, agregó.

Álex Bernabé, director del Colectivo Igualdad LGBT, coincide en que dichos municipios que han logrado entender que para tener una sociedad más respetuosa se tiene que invertir en términos de desarrollo humano y desarrollo social. Sin embargo, menciona que, por ejemplo, un estudio realizado en El Alto señala que todavía “persiste el estereotipo, el imaginario negativo, el tópico” hacia las personas lesbianas, gays, transexuales y transgénero, además de escasa información respecto a la diferencia entre uno y otro

Silene Salazar, activista de la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia, considera que la inversión en educación por parte de los municipios es fundamental para poner en práctica leyes como la 045 contra toda forma de discriminación, algo que, según ella, todavía es un reto. “No hay presupuesto para trabajar, podríamos informar, difundir, hacer talleres, dar un poco más de cuerpo a las leyes”, dijo.

HAY LÍDERES QUE NO SALEN DEL CLÓSET

Para Christian Egüez, no existe el sustento necesario para afirmar que la población con diferente orientación sexual es minoría en el país, pues afirma que existen autoridades en ejercicio que tienen esta preferencia, pero no la expresan públicamente. Asegura que en Bolivia hay cada vez un mayor número de personas que deciden manifestar su inclinación sexual, pero que no esto no se debe a que la sociedad haya avanzado, sino a que aumenta el número de personas que ponen en cuestión el sistema heteronormativo.

HABRÁ DESFILE DE DIVERSIDADES EL 30

Los colectivos Lgtbi (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales) de Bolivia organizan marchas en las ciudades capitales, sobre todo del eje central, para este sábado 30 en las plazas principales y otros lugares céntricos.

Además, la Red Trebol, presentará hoy en conferencia de prensa un análisis sobre la Ley 807 de Identidad de Género y el efecto de la Sentencia Constitucional 76/2017, que cerró los matrimonios y adopciones para estos colectivos.

ANÁLISIS

Daniel Moreno. Director De Ciudadanía

“Los cambios no se dan sólo a partir de la legislación”

El nivel de tolerancia a la diversidad sexual es un elemento que se utiliza para medir el carácter de respeto en las sociedades. Es un indicador para medir el nivel de apertura respecto al ejercicio de derechos y autonomías y libertades de las personas. Las sociedades más respetuosas de los derechos de las diversidades sexuales son sociedades que en general garantizan más ampliamente los derechos de las personas, y, en el caso particular de Bolivia, se ve que hay avances importantes, que cada vez la población está más convencida de la necesidad que existe de garantizar el derecho de las personas a su identidad y su preferencia sexual y es un dato saludable, pese a que en general la sociedad boliviana es más conservadora.

Hay un cambio positivo en ese sentido que hace que los bolivianos sean más respetuosos de lo que eran antes, y es una tendencia general en América Latina, aunque con notorias diferencias.

Los cambios no se dan sólo a partir de la legislación, sino en las actitudes y valores de las personas. Sin embargo, esto es más notorio en jóvenes que en personas adultas. Los jóvenes son más tolerantes en ese sentido.