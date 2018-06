El 21F y Evo acompañaron a Ticona en su consagración como cardenal

El obispo potosino Toribio Ticona Porco fue consagrado ayer en El Vaticano como cardenal emérito por el papa Francisco, en un histórico Consistorio en el que estuvo presente el presidente Evo Morales y una nutrida comitiva gubernamental, pero también con presencia de activistas contra la reelección del primer mandatario.

Ticona recibió su anillo y el birrete cardenalicio de manos del Papa, quien también consagró a otros 13 nuevos cardenales, tres de ellos —Ticona incluido— eméritos y sin derecho a ser electores del Colegio Cardenalicio, la institución que se encarga de elegir al Papa.

“Es una gran alegría participar de este Consistorio. Estoy feliz, que Dios desde aquí les bendiga”, dijo el purpurado boliviano, tras su ordenación como cardenal. Señaló que “algún día tenía que llegar” que un indígena sea cardenal, ya que “somos mayoría en el país”.

Respecto al acompañamiento de Morales, dijo “es un amigo de lucha, lo acogí en casa, cambiamos ideas, y creo que nos entendemos muy bien”, señaló a tiempo de pedir mayor coordinación entre la Iglesia y el Estado.

Tras recibir el birrete, Ticona fue a saludar al presidente Evo Morales, rompiendo el protocolo, y ambos se encontraron también luego del acto central.

Ya en el momento de los saludos protocolares, un grupo de activistas del 21F que residen en Italia se acercó al flamante purpurado y le pidió por el país. Una de las activistas le habló en quechua: “Padre, tú eres grande, tienes que hablar con el Presidente (Evo Morales) para que no haga llorar a los niños, a las mujeres y a los enfermos, para que no sufra el Estado; nosotros somos muy ricos en minería, en todo”, le dijo.

Sin embargo, el grupo denunció que funcionarios de la Embajada de Bolivia ante el Vaticano las acusaron con Gendarmería de Roma. Una funcionaria les gritó que no pueden hacer política en El Vaticano. “Lo que dijimos es que se respete nuestro voto. La Policía vio que no había nada de malo y nos dejó”, dijo Jacqueline Olmos Roca, una de las activistas.

“No nos van a intimidar, tienen que respetar nuestro voto. Donde esté un masista, estará un activista”, aseguró otra activista.

La comitiva del Gobierno estuvo compuesta por el Presidente; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el canciller, Fernando Huanacuni, y el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez, entre otros.

El acto de Consagración también fue motivo de una inusual reunión entre el presidente Evo Morales y la directiva de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), que acompañó a Ticona al Consistorio.

Morales es un duro crítico de la “alta jerarquía de la Iglesia” a la que acusa de hacer política contra su Gobierno. La CEB, por su parte, también emitió documentos y cartas pastorales en las que apunta al Gobierno por la violación del voto del 21F y la falta de garantías en la justicia, entre otros temas.

Las felicitaciones al Cardenal llegaron desde varios lugares. El agente en La Haya lo congratuló en Twitter, mientras que el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, usó ese mismo medio para saludar la histórica consagración.

“HAY ESFUERZOS POR IGUALDAD EN IGLESIA”

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, manifestó ayer que el cardenal Toribio Ticona encontrará resistencia de los que se creen superiores y no lo aceptan por su origen social e indígena. El segundo mandatario no se midió en criticar a la Iglesia católica, a la que calificó de “aristócrata” y “elitista” por no permitir que indígenas ocupen cargos jerárquicos.

“Lo que se ha hecho con el cardenal Ticona pese a los esfuerzos por la igualdad que está tocando la puerta de la Iglesia católica, que no lo había hecho durante siglos, va a encontrar resistencia de los que se creen mandados a tener funciones por un hechos de herencia natural de los que se creen superiores”, dijo García.