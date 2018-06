La oposición pide endurecer la elección del Fiscal General

Se vislumbra una batalla en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) par la selección del nuevo fiscal general. La oposición y el oficialismo trabajan de manera separada en propuestas de reglamento y convocatoria para este proceso, en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) podría hacer valer nuevamente sus dos tercios.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, adelantó en conferencia de prensa sobre un posible cronograma en este procedimiento para elegir al sucesor del actual fiscal general, Ramiro Guerrero, electo en 2012 en medio de una serie de críticas por su cercanía con el MAS. De acuerdo con García Linera, se buscará un acercamiento con todos los actores de la sociedad civil, además de un consenso con la oposición.

Pese al escepticismo que hay en la fuerza opositora en la Asamblea, se informó que el próximo 20 de julio presentará su proyecto de reglamento, que tiene diferentes cambios al que se utilizó para la preselección de las altas autoridades judiciales, impuesta por la mayoría del MAS.

“Verdaderamente dudo que exista la intención de recuperar la institucionalidad de un Ministerio Público que ha sido politizado, para muestra hay unos cuantos botones: el hotel Las Américas, Chaparina, Caranavi, Gabriela Zapata, Rodolfo Illanes, cooperativistas, además encubrir a fiscales que tienen denuncias, como el de La Paz de violencia intrafamiliar”, señaló el diputado Wilson Santamaría (UD).

La oposición pedirá elevar los años de no militancia a 10 para garantizar que nadie que haya servido al Gobierno o que haya participado en el Ejecutivo o tenga certificación de militancia política sea parte del proceso.

En tanto, la diputada Lourdes Millares (UD) sostuvo que, aparte de la no militancia, solicitarán que no haya trabajado en ninguna entidad del Estado y que no sea asesor de alguna organización social afín al MAS.

En tanto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y el diputado Edgar Montaño, ambos del MAS, refirieron que en este proceso primará “la meritocracia”, es decir, que se muestre una trayectoria impecable, personas con solvencia moral, conducta intachable, que no tengan antecedentes de violencia, similar al que se emitió para autoridades judiciales del año pasado. “Tenemos previsto para la primera semana de agosto una sesión en la que se discutirá ese proyecto y, a partir de ese momento, correrán los plazos”, aseguró el Presidente del Senado.

El punto del debate se centrará en la puntuación de los méritos, los exámenes, la evaluación oral, la no militancia y los antecedentes políticos y gubernamentales de los postulantes.

La idea, dijo Santamaría, es evitar que “otro masista” tome el Ministerio Público para fines políticos.

PIDEN INVESTIGAR A GUERRERO POR FIESTA

Tras la difusión de videos de la presunta fiesta de cumpleaños del fiscal general Ramiro Guerrero en ambientes del Ministerio Público de Sucre, legisladores advierten con procesos y pidieron que la autoridad judicial presente un informe sobre estas denuncias.

Las diputadas Ximena Costa y Lourdes Millares señalaron que corresponde un proceso, mientras que el diputado Gonzalo Barrientos envió una petición de informe escrito para establecer las responsabilidades del caso. En tanto, el oficialista Elmer Calleja aseguró que “un brindis no es una fiesta”.