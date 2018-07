David Choquehuanca: “Estoy feliz en las bases y acataré la decisión que tome el partido”

El excanciller David Choquehuanca conversó con Los Tiempos respecto a la coyuntura política que vive el país y el debate preelectoral que ha copado la agenda pública. El exjefe de la diplomacia boliviana es actualmente secretario general de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) con sede en Caracas.

- ¿Cómo ve la coyuntura del país?

- Bolivia es un faro de esperanza, en Bolivia hay estabilidad económica y política, es uno de los países en nuestra región que ha crecido, donde hemos superado el analfabetismo, en muchos temas somos ejemplo para otros países. Esta revolución cultural y democrática está dando resultados y algunos están asustados. No quieren que las mayorías consoliden este proceso, algunos que no piensan en el bienestar de todos, que no quieren justicia, les preocupa seguramente. Yo pienso que los movimientos sociales organizados van a garantizar que este proceso de cambio continúe. Para mí este proceso de cambio no tiene retorno. Y el sujeto histórico de este proceso es el indio. Y por eso el Presidente es bien admirado, lo aman. En el país y afuera lo admiran. El sujeto histórico del proceso se llama indio y el sujeto, líder histórico es Evo Morales. Yo pienso que vamos a superar cualquier coyuntura difícil que se nos presente.

- Hay un debate por el tema del vicepresidente, ¿usted pensó en alguna candidatura?

- Yo me siento feliz, me siento bien, como pez en el agua, trabajando con las bases no sólo en Bolivia, yo estoy trabajando en la unidad continental. Yo puedo aportar a este proceso de cambio en Bolivia desde las bases. Me siento feliz aquí. Y quién acompañará a nuestro presidente se informará por las instancias. El liderazgo de nuestro hermano Evo es muy fuerte y este proceso ha sido conducido y acompañado por el vicepresidente (García Linera) y otras personas más y eso se analizará y luego se tomará decisiones. No hay que apresurarse, hay que tener calma y cualquier decisión que tome nuestro líder, nuestro instrumento político yo voy a acatarlo.

- Descarta entonces cualquier candidatura.

- Yo me siento feliz haciendo el trabajo de base y puedo aportar al proceso desde las bases.

- ¿Evo y Álvaro es la dupla?

- Mira, eso como dije ya nuestro líder histórico anunciará y nuestro instrumento político tomará una decisión al respecto y yo acataré cualquier decisión que se tome.

- Pero Evo sí será candidato…

- Tenemos un líder indiscutible, no sólo en Bolivia sino a nivel nacional y mundial, a él lo quieren, lo aman. Para mí en este momento el único que puede garantizar estabilidad en el país se llama Evo Morales. Es el único que garantiza estabilidad, no conozco otro.

- Cómo ve a la oposición, hay muchos partidos, colectivos ciudadanos...

- Están peleando entre ellos. Yo no conozco su propuesta. Yo digo para qué quieren volver, qué es lo que han hecho ellos. Si ellos fueron parte de la elaboración de leyes para el saqueo, para favorecer a las transnacionales. Entonces, yo me pregunto: para qué querrán volver.

LITIGIO MARÍTIMO

“Esperemos con optimismo el fallo”

“Hasta ahora nos está yendo bien y hay que esperar con optimismo el fallo, no podemos ser pesimistas, yo pienso que el fallo tiene que ser este año. Se ha hecho un trabajo serio, somos testigos todos, los propios expresidentes han acompañado. Hemos estado juntos todos.

¿Por qué no estuvo en la fase de alegatos? ¿No fue invitado?

Eso tiene que preguntar a otras personas, no a mí. Ya hablé sobre ese tema y no quisiera volver a abordarlo.