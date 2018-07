MAS advierte a colectivos del 21F con echarlos de actos patrios en Potosí

Los movimientos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron con expulsar a los colectivos ciudadanos que protesten en los actos por los 193 años de la independencia de Bolivia, que se desarrollarán el 6 de agosto en Potosí. Sin embargo, las plataformas aseguraron que no tienen miedo y que asistirán a la villa imperial, mientras que el ministro de Defensa Javier Zavaleta comparó a los colectivos con borrachos que arruinan una fiesta y hay que sacarlos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Son las mismas medidas de seguridad que se aplican en cualquier fiesta, ‘si un borracho entra a fregarte tu fiesta, lo primero que vas a hacer es sacarlo de la fiesta”, dijo el ministro respecto a las protestas anunciadas por colectivos del 21F en Potosí.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob) Henry Nina, declaró que las organizaciones sociales afines al MAS responderán “las provocaciones” de los colectivos, porque las bases “ya no pueden aguantar” que estos pequeños grupos, que no representan a ninguna organización, sigan hostigando.

“Vamos a tomar acciones a pedido del pueblo y vamos a responder con grandes concentraciones, donde por ética y moral (estos grupos) tienen que abandonar. Hay una cancha donde tiene que jugar el 2019, no es el escenario del 2 o el 6 de agosto”, señaló.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, aseguró que el Pacto de Unidad responderá a las “provocaciones” de activistas que lleven la campaña ‘Bolivia Dijo No’ a Potosí.

“Ya venimos soportando mucho tiempo y nos van a encontrar, queremos decirles que no provoquen al movimiento campesino porque sabemos responder”, dijo.

Asimismo, el dirigente cocalero, Leonardo Loza, señaló que el sector llevará a más de mil productores a Potosí y que irán a apoyar la gestión del presidente Evo Morales.

En tanto, diputados, asambleístas y dirigentes del MAS de Potosí se reunirán hoy para definir la forma en la que afrontarán las movilizaciones por el 21F. Las federaciones de campesinos de esa región y de cooperativas mineras llevarán a sus bases a la capital para los actos patrios.

Ante este panorama, los colectivos no se aminoran y confirmaron su presencia en los actos del 6 de agosto. El activista Christian Tejada aseguró que no hay temor a las advertencias del MAS y que estarán no sólo en los actos patrios, sino en todo lugar donde haya una autoridad de Gobierno.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico potosinista (Comcipo), Juan Carlos Pumari, dijo que los potosinos rechazan la presencia de sectores afines al MAS, ya que es “una provocación” que se movilice a campesinos, mineros y cocaleros a la villa imperial. Comcipo envió una carta al presidente Evo Morales solicitando una audiencia antes del evento patrio y dependiendo de la respuesta, el Consejo Consultivo previsto para el próximo jueves analizará medidas de presión y protestas para el 6 de agosto.

OPINIONES "No tenemos temor. Estos grupos que apoyan al MAS son operativos de un régimen dictatorial. Nosotros defenderemos nuestro voto en cualquier lugar. Seguro que esteremos en Potosí gritando Bolivia dijo no". Christian Tejada. Colectivo G21 “¡Qué plataformas ciudadanas! Son grupillos que no quieren que progrese nuestro país, entonces hay que decir desde acá: esos grupillos siempre van a estar fregando, jodiendo”, Segundina Flores. Dirigente Bartolinas

CARAVANA DEL 21F IRÁ DE SACABA A QUILLACOLLO

Colectivos ciudadanos de Cochabamba convocaron para este sábado a la “Caravana del valle” que tendrá un recorrido de más de 30 kilómetros desde Sacaba hasta Quillacollo. La caravana partirá a las 9:00 del Jardín Botánico.

Las plataformas indicaron que esta movilización tiene el objetivo de dar continuidad a las protestas por el respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016.

Para el evento llegarán de La Paz y Santa Cruz representantes de colectivos ciudadanos que participarán de la caravana para fortalecer la unidad nacional de estas plataformas.

“Es la caravana por la libertad, la justicia y la democracia”, dijo Cristian Tejada, del colectivo G21. Los organizadores convocaron a la población a participar con banderas y poleras del 21F.

Al respecto, el dirigente de los cocaleros del trópico, Leonardo Loza, descalificó esta caravana y aseguró que está financiada por partidos políticos de derecha. Dijo que son grupos que no quieren el desarrollo de Bolivia.

“Son grupos financiados por la derecha y por políticos resentidos y vendepatrias”, aseguró.

Por otra parte, en Santa Cruz este viernes se realizará el “Bocinazo” desde las 19:30 en el Segundo Anillo de la capital oriental.

Además, este sábado también habrá un plantón en El Prado de La Paz, convocado por los colectivos ciudadanos de la sede de gobierno.

PUNTO DE VISTA

Marcelo Silva. Analista Político

“Si el MAS genera violencia potenciaría el 21F”

Esperemos que no llegue a la violencia. Yo creo que, más que todo por parte del Gobierno, es importante establecer criterios de una convivencia muy ciudadana, debido a que cualquier desborde de violencia que pueda terminar en escenarios inesperados podría ser contraproducente para las aspiraciones gubernamentales. El 21F se potencia de hechos trascendentales políticamente importantes, donde las plataformas tienen la oportunidad de expresar su posicionamiento, imagínense un escenario de violencia amplificaría la demanda del respeto al 21F. El Gobierno tiene que ser cauto en mantener el orden y la paz, el Ejecutivo lo que lanza ahora son advertencias y espero que no hayan tomado una determinación de movilizar a sus bases, más parece una advertencia de mostrar que llegado el momento las organizaciones sociales están dispuestas a defender a su proceso en las calles. Quisiera pensar que el Gobierno da advertencias, pero dar instrucciones para generar choques sería peligroso, no creo que sea la intención del Gobierno ni de las plataformas llegar a ese punto.