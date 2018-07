Mesa: “No contarán conmigo para entrar en polémicas de ese nivel”

Frente a las constantes arremetidas de personeros del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el Ejecutivo y Legislativo, el expresidente Carlos Mesa dijo ayer a Los Tiempos que “no contarán conmigo para entrar en polémicas de ese nivel”.

El tono del debate lo elevó el viernes el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, quien dijo que Mesa salió a la palestra para mostrarse como postulante a la silla presidencial en medio de la disputa de los frentes opositores por su nombre.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Se está exponiendo a los partidos de la oposición que ya tuvieron su oportunidad en la historia boliviana. No quiero decir una vedete porque puede generar susceptibilidad, digamos más bien una suerte de (Lionel) Messi o la doncella que quieren disputarse todos los príncipes”, señaló Gonzales.

A lo que Mesa respondió: “No me sorprende, pero no contarán conmigo para entrar en polémicas de ese nivel. Las ideas y el contrapunto respetuoso, siguen siendo el norte en el que me muevo en cualquier terreno de discusión política, intelectual, académica o cotidiana”.

El exmandatario también calificó de “machismo vergonzoso” el comentario de Gonzales. “Algunos funcionarios de este Gobierno usan calificativos de un machismo vergonzoso”, escribió en su cuenta de Twitter y acotó que utilizan este tipo de comentarios “para intentar, vanamente, descalificar a sus adversarios”. Sin embargo, ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, salió en una conferencia de prensa para descalificar las declaraciones de Carlos Mesa, pero también para recordar “su pasado” político que está relacionado con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Lo calificó de “inmoral” por criticar la reelección de Evo Morales.

“Si algo no haré nunca es negar lo que hice y lo que fui. Mucho más cuando mis actos hablan por mí, y mi espíritu democrático se ha traducido tanto cuando ocupé la vicepresidencia como la presidencia de la República. Sería inmoral defender principios que contradicen aquello que defendí y practiqué en mi vida. No es el caso”, respondió Mesa.

No electoralizar

Mesa también agradeció la confianza del Partido Demócrata Social por pensar en invitarlo a ser candidato para esa tienda política; sin embargo, dijo que está seguro “de que comparte conmigo la idea de que no debemos jugar el juego del Gobierno de electoralizar prematuramente el escenario nacional”.

El exmandatario agregó que “lo que toca hoy de modo excluyente es la defensa y demanda del cumplimiento del 21F”.