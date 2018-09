TSE prevé reglamento en una semana y analiza incluir o no impugnaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé contar con la reglamentación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) en una semana, documento para el cual, se analizará, además, la posibilidad de incluir las impugnaciones de candidatos en las elecciones primarias.

La información la dio ayer la vocal electoral Dunia Sandóval, en una entrevista con este medio a la conclusión del acto de presentación del séptimo número de la revista Andamios, en Cochabamba.

La Vocal hizo estas declaraciones a propósito de los reclamos realizados por los partidos de oposición, en sentido de que el TSE publicó algunas fechas del calendario electoral para la fase de las elecciones primarias, sin conocerse antes la reglamentación, además de haber omitido la fase de impugnaciones de candidatos.

Al respecto, Sandóval fue enfática en afirmar que lo que se publicó no es el calendario electoral (el cual será publicado junto con la convocatoria el próximo 19 de octubre), sino sólo un esquema de “fechas hito” para dar certeza a todos los participantes sobre hasta qué fechas tendrían tiempo de hacer las presentaciones de sus libros de firmas, listas de candidatos y otros.

“No es un calendario (lo que se publicó), por tanto, no entran todas las fechas que deben entrar. En un calendario están las fechas más extensas y más detalladas”, aunque aclaró que estas “fechas hito” ya no serán cambiadas porque son las previstas por ley y no se cuenta con más tiempo, por lo que la convocatoria se publicará el 19 de octubre, el 28 de noviembre sería la presentación de candidaturas, el 8 de diciembre se conocerían las candidaturas habilitadas y el 27 de enero tendría lugar la votación para las elecciones primarias.

Sandóval dijo que el resto de las fechas se especificarán con la reglamentación. Consultada sobre este último documento, la vocal dijo que éste se encuentra actualmente en fase de análisis, artículo por artículo. “Se trata de una elección inédita, por tanto, estamos viendo todos los aspectos técnicos con el máximo cuidado”, dijo.

Explicó que hasta el miércoles siguiente se podría contar con el documento final, aunque se necesitarían dos días más para las últimas revisiones.

Ante la pregunta explícita sobre si este reglamento incluirá un proceso de impugnaciones para la fase de las elecciones primarias, Sandóval respondió: “Eso estamos analizando dentro del reglamento. Por eso no le puedo decir si va a haber, cómo van a ser o en qué etapas. Estamos en esa fase de análisis”, dijo.

La fase de impugnaciones es importante para la oposición, toda vez que está en duda la constitucionalidad de la candidatura del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García.

El TSE analiza la inclusión y posibles modalidades de la fase de impugnaciones

PRESENTAN REVISTA ANALÍTICA ANDAMIOS

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) presentó ayer el séptimo número de su revista de análisis Andamios, en ambientes del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU).

En la ocasión, tres vocales nacionales (Dunia Sandóval, María Eugenia Choque y Lucy Cruz), además de los analistas Alex Ojeda e Ida Peñaranda debatieron el tema de la revista.

Concluyeron que las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales se convierten en nuevos escenarios para el ejercicio de la democracia.

El director del CESU, Fernando Mayorga, concluyó con la advertencia de que se trata de nuevos escenarios de juego