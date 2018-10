Polémicas primarias costarán Bs 27 millones que saldrán del TGN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió ayer la convocatoria y el calendario electoral de los comicios primarios de binomios presidenciales, en medio de críticas porque el Gobierno lo usa como “excusas” para permitir la candidatura del presidente Evo Morales —inhabilitado por el 21F— y por el gasto que significará este proceso: 26.959.655 bolivianos, recursos que saldrán del Tesoro General de la Nación (TGN).

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La convocatoria ratifica que las primarias se realizarán el 27 de enero de 2019 y que la fecha de inscripción de binomios con la presentación de documentación y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías del candidato, será hasta el miércoles 28 de noviembre de 2018.

El plazo para registro de alianzas de los partidos termina el 13 de noviembre.

El TSE reiteró que el registro y el voto de militantes de las organizaciones políticas no son obligatorios, por lo tanto, no se emitirá ningún certificado de sufragio ni se considera ninguna sanción para aquellas personas que no participen en este proceso.

“El no participar en las elecciones primarias no restringe el derecho de la ciudadanía en general, ni de las y los militantes en particular, a emitir su voto en las elecciones generales de 2019”, ratificó el TSE.

Según el calendario, el período de campaña electoral en actos públicos se inicia el miércoles 28 de noviembre de 2018 y se prolongará hasta el 23 de enero de 2019. El periodo de silencio de campaña y propaganda electoral se iniciará el jueves 24 de enero de 2019.

Asimismo, el TSE informó que, a la fecha, existen nueve organizaciones políticas con personería jurídica que pueden participar en las primarias: MAS-IPSP, PDC, UN, MNR, Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Partido de Acción Nacional Boliviano (Panbol). Estas organizaciones políticas pueden continuar con la actualización de sus militantes hasta el 24 de octubre.

El TSE también indicó que hay 12 organizaciones políticas que tramitan su personería jurídica y que podrían participar de las primarias, siempre que cumplan los requisitos hasta el 23 de noviembre.

La resolución de la convocatoria indica que los tribunales electorales departamentales se harán cargo de la administración y ejecución de las primarias, bajo supervisión y control del TSE.

El calendario entró en vigencia sin que el TSE haya resuelto las observaciones hechas al reglamento de las primarias, específicamente al artículo 40 sobre impugnaciones. Este acápite señala que sólo los militantes pueden impugnar a sus candidatos, algo que fue observado por la oposición porque vulnera el derecho de la ciudadanía.

TSE NO RESUELVE OBSERVACIONES

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no resolvió las observaciones hechas por partidos de oposición y tribunales departamentales al reglamento de las primarias. La Sala Plena se instaló el lunes, no obstante, hasta ayer no emitió ningún comunicado sobre las observaciones, pero sí puso en vigencia la convocatoria y el calendario electoral.

El líder nacional de Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, indicó que siguen en espera de la respuesta del TSE a su impugnación y lamentaron que la “división” interna de la Sala Plena no permita avanzar en temas de vital importancia.

FECHAS CLAVE DEL CALENDARIO ELECTORAL

24 de octubre: Último día para la presentación de libros de las Organizaciones Políticas y Agrupaciones Ciudadanas de alcance nacional en trámite de obtención de personalidad jurídica.

13 de noviembre: Último día para la solicitud del registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el Tribunal Supremo Electoral.

23 de noviembre: Fecha límite para conclusión de trámite de constitución de reconocimiento de personalidad jurídica por parte las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas.

23 de noviembre: Fecha para la consolidación del padrón de militantes de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas.

28 de noviembre: Último día para inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales por cada una de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas.

08 de diciembre: Se publicará la lista de los binomios presidenciales habilitados por el Tribunal Supremo Electoral, para participar de las elecciones primarias de enero de 2019.

11 de diciembre: Único día para demandas de inhabilitación de candidatos y notificación a las partes con demandas de inhabilitación de candidatas o candidatos. (Sólo para militantes).

14 de diciembre: Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral sobre demandas de inhabilitación.

25 de enero: Se publicará la lista final de candidatos de cada una de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas, luego del proceso de demandas de inhabilitación.

27 de enero: Elección de candidatos a presidente y vicepresidente para la cada organización política o alianza.

27 de enero: Elección de candidatos a presidente y vicepresidente para la cada organización política o alianza.

RADA DICE QUE OPOSICIÓN BUSCA CAUSAR CAOS

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó ayer que la oposición busca generar un caos jurídico al objetar el reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones primarias del 27 de enero de 2019.

Legisladores de la opositora Unidad Demócrata observaron el artículo 40 de ese reglamento por considerar que viola los derechos de los ciudadanos, al restringir sólo a los militantes de los partidos la posibilidad de impugnar a los candidatos de los binomios presidenciales.

Consideró que la propuesta de la oposición busca “entorpecer” las elecciones primarias y dijo que, en lugar de facilitar, va a complicar el proceso electoral para elegir los binomios presidenciales de los partidos políticos.

Por otra parte, el escenario político continúa en continuo movimiento. Ayer, el PDC planteó la candidatura presidencial de Jaime Paz Zamora, quien, según fuentes cercanas, ya aceptó tal propuesta y el día lunes dará una conferencia de prensa en La Paz dando detalles del acuerdo.

Asimismo, Demócratas y el FRI continúan buscando militantes. El primero ingresó al trópico de Cochabamba y el segundo anunció una caravana para este domingo por las principales calles de la ciudad. Se espera la participación de Carlos Mesa.