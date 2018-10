Adolfo Chávez: “Veo muchos dirigentes de indígenas, pero no son líderes”

A tres años de su salida forzosa de Bolivia, el exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez Beyuma, quien se considera un perseguido político por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) debido a que tiene en su contra una orden de aprehensión por el caso Fondioc, habló con Los Tiempos desde Perú.

Pese a estar lejos de su familia y de su país, Chávez ha logrado mantenerse en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, pero a nivel de los países de la región considerando que ahora es parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas la Cuenca Amazónica (Coica), en el área de relaciones internacionales y cooperación.

¿En qué país está y a qué se está dedicando?

He tenido la oportunidad de estar en varios países, más tiempo dedicado a las organizaciones en Perú. Cuando estuve en Ecuador, en el tiempo del señor Rafael Correa, fue muy difícil darse a notar, porque era de la misma línea de Evo Morales y ahí vi con mucha tristeza de que los hermanos eran de la misma forma ultrajados, golpeados en su propio territorio, nada menos que para favorecer a las transnacionales. He vivido cosas también muy duras, pero a pesar de todo eso no nos hemos dejado llevar y hemos tenido esa fortaleza, y agradezco a Dios porque he tenido la posibilidad de seguir en esta lucha del movimiento indígena, y bueno como regalo de mucho esfuerzo ahora estamos en otro sitio importante, en la organización Cocia, en el área de relaciones internacionales y cooperación.

En Bolivia se vive un ambiente electoral rumbo a las elecciones generales, ¿cuál es su opinión al respecto?

Es importante que la ciudadanía tome en cuenta lo principal que amamos todos los bolivianos: la democracia y el respeto a nuestra propia Constitución.



¿Ingresaría nuevamente a la arena política?

Por el momento, en lo personal, yo quiero ser respetuoso de mi elección representando a Bolivia en esta instancia internacional, que agrupa a nueve países de la cuenca amazónica. Además, fue mi anhelo siempre llegar a esta instancia, por lo que no está en mi agenda el asunto de la arena política para encarar una elección en Bolivia, excepto que lo pida mi organización en la que sigo participando de forma orgánica y tendríamos que someter a una consulta de los nueve países, por lo que tampoco es descartable.

¿Usted apoyaría a Carlos de Mesa como candidato a la presidencia?

Con respecto a la candidatura del señor Mesa, un periodista notable, muy letrado, intelectual, más que si yo apoyo o no apoyo, yo creo que la ciudadanía boliviana debe tener las cosas muy claras en varios temas, de principio va por un tema de respeto a la profesionalización de muchos estudiantes jóvenes, lo técnico académico ha sido desvalorizado en estos últimos 12 años con el señor Evo Morales. Entonces, es bueno combinar la parte técnica académica con lo extra, todo debe ir junto y tomar decisiones en conjunto.

¿Volverá a tener algún acercamiento con el MAS?

Todos los bolivianos que estamos fuera del país y aun los que están resistiendo en Bolivia lo conocen muy bien. Yo diría por el momento, que no le debo nada, más bien, ellos me deben mucho, me deben la separación de mi familia, la separación de mi tierra natal, de mi país, de la convivencia que he tenido siempre pacíficamente con las 38 nacionalidades, me deben mucho más, y si hablamos de deuda el Gobierno del MAS está en deuda con los pueblos indígenas.

Con respecto a la Cidob del MAS, yo debo manifestar que hoy le sirven al propio Gobierno del MAS y las oficinas que eran nuestra hasta el 2011 ahora se usan para reuniones políticas del propio Gobierno, esto nunca ocurrió antes con otros partidos políticos.

¿Cómo ve a los pueblos indígenas en Bolivia?

Veo muchos dirigentes -porque no son líderes-, muchos dirigentes que han optado por el prebendalismo, que han optado por renunciar a sus propios derechos, que han optado por poner en bandeja su territorio al servicio del Gobierno y las transnacionales… esos son dirigentes manejables –como chicles-, con alguna prebenda, con algún dulce se conforman y son fáciles de reconocer. Ellos son un grupillo que perjudica al movimiento indígena, pero que de alguna forma tiene incidencia, porque el Gobierno fomenta esa corrupción, fomenta el prebendalismo, a eso nunca hemos estado sometidos los pueblos indígenas.

Pero también hay la otra parte de pueblos indígenas que resiste en la lucha por sus derechos, son líderes que no van a entregar fácilmente sus territorios al servicio de los partidos políticos ni van a entregar su territorio al servicio de las transnacionales. Nosotros estamos para acompañar a ellos y apoyar en esa preocupación de ese desastre que han causado los políticos en la estructura orgánica de la Cidob de Bolivia.

Hoy hay una esperanza, de que los hermanos se están reagrupando, yo debo felicitar a las hermanas guaraní, ya que se han conformado en una organización de mujeres para resistir los abusos del propio Gobierno del MAS.

FICHA PERSONAL

Adolfo Chavez Beyuma. Indígena Tacana

Lugar de nacimiento: Tumupasa, en la provincia Abel Iturralde de La Paz. A sus cuatro años sus padres decidieron mudarse a la localidad beniana de Tumichucua.

Estudios: Estudió teología en el Instituto Tecnológico Alborada de Guayaramerín, pero no concluyó la carrera.

Trayectoria: Fue secretario de Tierra y Territorio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) en 1997. En 2006 logró liderar el directorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).