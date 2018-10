Fiscalía determina que diputado Cabrera se defienda en libertad

El Ministerio Público desestimó tres pruebas contundentes que confirman la agresión física por parte del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Henry Cabrera, en contra de su expareja, Karen D., y determinó que el también presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se defienda en libertad luego de acogerse a su derecho al silencio durante su declaración realizada el pasado viernes.

Según Mario Tordoya, abogado de la víctima, la Fiscalía desestimó un examen forense oftalmológico que confirma una agresión física en fecha 26 de agosto de 2018. El documento da cuenta de un hematoma en el párpado superior e inferior, además de hemorragia por los golpes ocasionado.

Tordoya agregó que el Ministerio Público tampoco valoró otro certificado médico forense de una lesión cicatricial hipocrónica de cinco centímetros de diámetro en una de las extremidades superiores de la víctima. El tercer elemento que no fue valorado por la comisión de fiscales que investiga el caso es una conversación en WhatsApp en la que Cabrera reconoce la agresión en contra de Karen D.

Ante estos hechos, el abogado considera que existen suficientes elementos de prueba para que el Ministerio Público presentara la imputación correspondiente en contra de Cabrera, por lo que ve cierto favoritismo, además de uso indebido de influencias, puesto que el denunciado se presentó a la Fiscalía con su colega parlamentario del MAS y un exlegislador del mismo partido.

La expareja del denunciado aseguró ser víctima “en reiteradas ocasiones” de agresiones físicas con cinturón, mismas que le dejaron marcas en el cuerpo. “La última vez que me agredió había consumido bebidas alcohólicas y me agarró a puñetes”, dijo a ANF. La mujer sostuvo que decidió alejarse de Cabrera para no continuar siendo víctima de otras agresiones, por lo que actualmente pide garantías para ella y su familia.

En tanto, Plataformas Unidas exigen al Ministerio Público un trabajo imparcial en el caso del diputado Cabrera, denunciado por supuestas agresiones físicas y psicológicas. El pedido se extiende a la renuncia del diputado oficialista.

Según Pamela Flores, presidenta de la plataforma Por tí Mujer, el Ministerio Público debe continuar con el debido proceso y se trata a Cabrera como a todo ciudadano, situación que llama la atención porque, pese a los elementos de prueba, la Fiscalía determinó que el diputado se defienda en libertad.

ARCE ACLARA QUE NO HAY INMUNIDAD

El ministro de Justicia, Héctor Arce, aclaró que la inmunidad parlamentaria fue suprimida por la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, luego de que se sugiriera al diputado Henry Cabrera que pida licencia a la Cámara de Diputados para defenderse sin “fuero” por la denuncia de maltrato de su expareja. A través de su cuenta de Twitter, Arce remarcó que, en la actualidad, los parlamentarios son procesados “como cualquier persona” sin privilegios ni inmunidades.

LEGISLADORAS INSISTEN EN QUE CABRERA PIDA LICENCIA

REDACCIÓN CENTRAL

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el diputado Henry Cabrera, acusado por supuestos hechos de violencia en contra de su expareja, debería pedir licencia a la Cámara y presentarse a los estrados judiciales para asumir su defensa. Una postura similar tiene la senadora del MAS, Adriana Salvatierra.

“Si él (Cabrera) cree que tiene elementos suficientes para probar su inocencia, que lo haga; pero comparto con colegas que han manifestado ya públicamente que lo mejor sería pedir licencia”, dijo Montaño.

Salvatierra dijo que existe la presunción de inocencia y que la decisión de pedir licencia es únicamente de Cabrera; sin embargo, señaló que sería correcto que presente una licencia al cargo de diputación y asumir su defensa sin fuero parlamentario para dar un mensaje de ética.