Iriarte no ve crisis en TSE y garantiza autonomía

La por ahora vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte Tórrez, dijo que no ve que exista crisis en el Órgano Electoral y garantizó la independencia de su cargo respecto a otros poderes, en caso de que la Asamblea Legislativa la designe como vocal titular mediante la ley corta que busca cubrir las acefalías de esa institución, misma que ya fue aprobada en el Senado y espera su promulgación por el Ejecutivo.

“No creo que el Tribunal esté en crisis, las personas que atienden tal vez, pero el tribunal no está en crisis, no creo, no lo veo así”, dijo en un breve contacto con Los Tiempos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Iriarte se ocupa actualmente de sus labores en la Notaría 26 de Cochabamba, que tiene su oficina en el centro de la ciudad. Al momento de hablar con Los Tiempos, la abogada se encontraba en La Paz.

“No tengo militancia, no tengo ningún acercamiento al MAS. Siempre va a estar garantizada de mi parte la independencia”, aseguró.

La abogada relató que se enteró por los medios de su probable designación como vocal titular y contó que ninguna autoridad ni del Legislativo ni del Ejecutivo se contactaron con ella.

Consultada por su posición sobre si el TSE debe cumplir el referendo del 21F o la Sentencia Constitucional que habilita a Evo Morales a repostular indefinidamente, Iriarte evitó responder mientras no asuma el cargo y tome conocimiento del caso oficialmente.

Dijo que el trabajo de notaría no es incompatible con la vocalía suplente, porque la Ley del Notariado señala que es una actividad privada.

Sin embargo, renunciará al mismo si es que es habilitada al TSE. Iriarte deberá esperar que la ley corta sea promulgada los próximos días.