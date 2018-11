Alave ordena indagar denuncias contra los fiscales Blanco y Boyan

El exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la fiscal Susana Boyan, ambos involucrados en las investigaciones del caso denominado bebé Alexander en el que se sentenció sin pruebas científicas al médico Jhiery Fernández a 20 años de presidio, son indagados por un juez sumariante para definir responsabilidades.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura prepara denuncias administrativas y penales en contra de los jueces y funcionarios judiciales que intervinieron en el caso Alexander.

La información fue proporcionada por el flamante titular del Ministerio Público de La Paz, Williams Alave, al referir que evidentemente hay denuncias en contra de su antecesor y otros fiscales, por lo que está solicitando la información respectiva.

“Estamos pidiendo al ámbito administrativo que nos informen sobre las denuncias que existen, en ese tipo de conocimiento vamos a pedir al juez o jueza sumariante que se realice esa investigación, no olvidemos que de una investigación frente a una falta gravísima puede desembocar un tipo penal y se pueden iniciar las acciones penales”, afirmó.

El galeno Fernández, que hace un par de semanas se benefició con detención domiciliaria, dijo que el fiscal Blanco consideraba su caso como “trofeo” y que le permitió su ascenso profesional, además denunció que lo buscó en el penal de San Pedro para hacerle firmar un documento y someterse a juicio abreviado.

Bajo estos argumentos, la fiscal Boyan también fue denunciada de amenazar e intimidar a los testigos y jueces del caso, de la supresión de pruebas, la no incorporación de documentos, entre otros.

“Eso es lo que voy a pedir y me voy a interiorizar de aquello. En realidad, quien tiene conocimiento de aquello es el juez sumariante y no olvidemos que un juez sumariante en este caso es autónomo en sus decisiones, pero para la información ante la sociedad si voy a interiorizarme de las denuncias que existen no solamente en contra de los fiscales (Blanco y Boyan), sino de todas las denuncias que hay en contra de funcionarios del Ministerio Público”, manifestó Alave.

Cabe recordar, que el exfiscal departamental Blanco tiene más denuncias en otros casos bajo los supuestos de uso indebido de influencias, montar casos, favorecimiento a terceros y demandas que fueron interpuestas por efectivos de la Policía e incluso exfiscales.

Por ejemplo, Blanco y otros fiscales son sindicados de montar un proceso contra el coronel de la Policía Freddy Valda en un caso de estafa en la Academia Nacional de Policías (Anapol).

El exfiscal Anghelo Saravia señaló que en muchos casos Blanco manipuló los casos que estaba investigando con el argumento de que eran órdenes superiores, pero nunca identificó a personas.

“Dejó sin efecto la aprehensión de varias personas y funcionarios de alto rango -militares, policías y autoridades del Gobierno- en casos como el Fondo Indígena, la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, puestos militares y la compra de repuestos en el TAM, entre los más relevantes”, según se reveló en una carta de Saravia.

3 años y 11 meses es el tiempo que pasó el médico Jhiery Fernández en la cárcel por el caso Alexander.

OPINIONES "Para la información ante la sociedad voy a interiorizarme de las denuncias que existen no solamente en contra de los fiscales (Blanco y Boyan), sino de todas las denuncias que hay en contra de funcionarios del Ministerio Público”. Wiliams Alave. Fiscal departamental de La Paz "Existen indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria e indicios de responsabilidad penal. El Consejo de la Magistratura lo que va a hacer es presentarlos como una denuncian ante los juzgados disciplinarios como al Ministerio Público". Gonzalo Alcón. Presidente del Consejo de la Magistratura

CM HALLA INDICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN JUECES DEL CASO ALEXANDER

El informe de la auditoría legal realizada al caso Alexander, que se conocerá el lunes de manera oficial, detectó omisiones, incumplimientos y otras irregularidades de parte de los responsables judiciales que intervinieron en el proceso, informó el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Gonzalo Alcón.

El reporte del caso está en poder de la Sala Plena de la entidad jurisdiccional y se encuentra actualmente en revisión para establecer las demandas en contra de los infractores. “Existen realmente indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria e indicios de responsabilidad penal. Estos informes, el CM lo que va a hacer es presentarlos como una denuncia ante los juzgados disciplinarios como a la Fiscalía”, afirmó.

La auditoría jurídica deja constancia que se incurrieron en faltas leves, graves, gravísimas, como son omisión de actuados, incumplimiento de notificaciones, suspensión de audiencias injustificadas, entre otras irregularidades.

Aclaró que las autoridades judiciales implicadas en estas anomalías no son sólo del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que condenó a Jhiery Fernández, sino también de otros juzgados que conocieron el proceso. “Ese informe lo resume en una especie de denuncia ante los juzgados disciplinarios para que los que estén involucrados se sometan a procesos disciplinarios, estos pueden ser suspendidos, sustituidos, dependiendo de la falta”, indicó.

Cinco jueces en la mira

El caso Alexander transitó por al menos dos juzgados y una sala penal de La Paz. Estarían implicados los jueces Lía Cardozo, Enrique Morales, Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero. Pacajes el miércoles fue enviada a la cárcel con detención preventiva por la misma causa.