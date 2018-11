El mandato de nuevos vocales del TSE sólo será hasta 2021

El mandato de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que llenarán las vacantes en esta institución será sólo hasta el 2021, es decir, hasta el cumplimiento de mando de las autoridades electorales que asumieron en 2015. Por otra parte, este lunes el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designará como titular del Órgano Electoral a la suplente Lidia Iriarte.

El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, miembro de la Comisión Mixta de Constitución que consideró la habilitación de Iriarte y el reglamento de convocatoria para llenar las acefalías, explicó que se planteó especificar el periodo de funciones de las personas que se elegirán posiblemente entre el 14 y 15 de diciembre.

“Hemos planteado un conflicto constitucional respecto a los plazos porque la ley no ha tomado la previsión de elegir acefalías por el tiempo, por lo que hemos tomado una previsión, solamente lo constitucional, de establecer en la convocatoria que el plazo de mandato es hasta el 2021, a la conclusión de los que fueron elegidos el año 2015”, afirmó.

Acotó que este lunes, el pleno de la Asamblea Legislativa sesionará para habilitar a la vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, y aprobar la convocatoria para llenar las acefalías en el Órgano Electoral. Se ha establecido que el tiempo de mandato de los que resulten electos será por el periodo restante, es decir, 2021.

Explicó que la definición del tiempo de mandato es para “evitarnos generar dos tipos de mandatos y que ese tipo de cumplimientos de plazos debe ser diferenciado y establecido por ley, aspecto que no se considera en la normativa boliviana”.

En la sesión de la Comisión Mixta de Constitución se definió realizar una convocatoria para cubrir una plaza de vocal titular y seis suplentes, por lo que se deja de lado la sugerencia de considerar la nómina de los postulantes clasificados en 2015, pero que no fueron electos, esto debido a que en derecho electoral se aplica la figura de la “preclusión”.

Se prevé que el miércoles 7 de noviembre se publique la convocatoria y el reglamento para la postulación a vocales electorales.

DATOS

Publicación de la convocatoria. La convocatoria a vocales para el Tribunal Supremo Electoral se lanzará este miércoles 7 de noviembre.

Elección de siete vocales para el TSE. El pleno de la Asamblea Legislativa consta de un vocal titular y seis suplentes.

Un proceso más corto que otros. Se prevé que todo el proceso dure 45 días y que entre el 14 y 15 de diciembre se realizará la sesión de Asamblea para elegir a las autoridades electorales.

REQUISITOS Y CAUSALES DE INCOMPATIBILIDAD

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, entre los requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad se contempla el haber cumplido 30 años al momento de la postulación, ser de nacionalidad boliviana, haber cumplido los deberes militares (sólo varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria, tener título profesional con una antigüedad no menor a cinco años, no tener militancia política en los últimos cinco años, entre otros.

También se establece que las postulaciones habilitadas que no hayan sido excluidas por impugnación pasarán a la etapa de evaluación. La Comisión Mixta de Constitución evaluará los méritos y realizará entrevista a las y los postulantes de acuerdo al Reglamento para la Designación de Vocales al Tribunal Supremo Electoral.

El diputado Wilson Santamaría (UD) mencionó que la propuesta de reglamento que planteó la oposición fue rechazada.