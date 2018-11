Condiciones de partidos frenan alianzas en la oposición

La propuesta de transitar de las autonomías al federalismo y el caso Leyes son los temas que más dificultan cerrar una alianza Mesa-Demócratas para los comicios de 2019, según quienes participan en las negociaciones de las organizaciones políticas.

La diputada Eliane Capobianco dijo que los Demócratas luchan por un modelo que avance de la autonomía al federalismo, pero el alcalde Luis Revilla advierte que sería peligroso abrir la Constitución cuando ésta aún no se termina de implementar.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Hay dos puntos que son fundamentales para nosotros, uno es profundizar las autonomías camino al federalismo y el segundo punto es la lucha por el pacto fiscal, son los dos temas principales que nosotros como Demócratas ponemos como condición”, sostuvo Capobianco.

El Movimiento Demócrata Social (MDS), más conocido como Demócratas, no es la única organización que ha planteado el tema. Jaime Paz Zamora, al oficializar su candidatura por el Partido Demócrata Social , también propuso la reforma de la Constitución para la instauración de una “república federal”.

Sin embargo, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aliado de Carlos Mesa, candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), reiteró que abrir la Carta Magna, con fines electorales, sería “peligroso”.

“Estamos peleando para cumplir la Constitución no sólo sobre temas electorales y elegibilidad de las autoridades, sino al conjunto de temas que en nuestra Constitución ni siquiera han sido aplicadas. Ni siquiera las autonomías se han implementado”, sostuvo Revilla.

Sobre el caso Leyes, Revilla dijo: “No escuché eso como parte de las conversaciones que tuve con Carlos (Mesa) o con Rubén (Costas). Ese es un tema que habrá que ver cómo se lo maneja en una alianza”.

El Alcalde siguió: “Hay que lograr que el caso Leyes no afecte a la alianza, porque sin duda el Gobierno lo va usar políticamente, más allá de la responsabilidad que el Alcalde tenga o no. Habrá que ver cómo se administra ese tema para que no sea un arma que dañe”.

DATOS

Cinco ya están en carrera por la silla municipal. Cinco candidatos ya están en carrera por la silla presidencial, pero antes deben vencer las primarias.

Para Demócratas caso Leyes es “persecusión”. La investigación por el caso Leyes aún está en investigación y para los Demócratas se trata de una persecusión.

Fórmula Mesa y Revilla, la primera. Carlos Mesa (FRI) y Luis Revilla (Sol.bo) sellaron su alianza para 2019 esta semana, siguiendo un mandato de los ciudadanos.

SE DA PRIORIDAD A CÁLCULOS ANTES QUE A LOS ACUERDOS

De acuerdo con el analista Rolando Tellería las alianzas aún no se han cerrado, porque se tratan de los primeros acercamientos donde aún prevalecen los cálculos políticos. Las uniones para enfrentar las posibles elecciones se irán definiendo más adelante cuando se hagan las listas.

“Este aspecto, frena la posibilidad de que en este primero momento, se consolide, por ejemplo, un gran bloque opositor, que es lo que precisamente la ciudadanía con mucha expectativa aguarda”, explicó Tellería.

Otro líder que aún no ha concretado ninguna alianza es Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UD). Su organización ve con desconfianza la candidatura de Carlos Mesa por una probable cercanía con el MAS.

Doria Medina dijo en declaraciones a El Deber que llama la atención que la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, haya sido parte del gobierno de Mesa.