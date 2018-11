Patzi: Mesa nunca debió presentarse como candidato por ética y respeto a la población

LA PAZ |

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, descalificó a los candidatos presidenciales, que hasta ahora se presentaron, y en especial a Carlos Mesa porque considera que nunca debió postularse.

"Empezando por Carlos Mesa, creo que por ética y respeto a la población nunca debió presentarse (para las elecciones) porque fue parte del asesinato de las víctimas (de la Guerra del Gas del 2003) en El Alto", manifestó la autoridad departamental, que también busca la silla presidencial.

Aunque más adelante reconoció que el candidato a la presidencia está en todo su "derecho" de participar de los comicios. Pero la población, en particular la alteña, no debería permitir su candidatura "porque incluso sería un insulto", insistió en una entrevista con el programa "No Mentirás".

"Si la población permite y ha perdido la memoria, fundamentalmente la conciencia, la historia sabrá juzgar y valorar. Pero desde mi memoria y mi conciencia, por respeto nunca debió presentarse", ratificó.

El expresidente Mesa, después del presidente Evo Morales, es el candidato que mayor preferencia electoral tiene al momento, de acuerdo a las últimas encuestas de intención de voto.

Entre tanto, sobre Jaime Paz Zamora (expresidente) y Víctor Hugo Cárdenas (exvicepresidente), Patzi dijo que por su pasado neoliberal tampoco "no son la esperanza para la población que apostó por la transformación del país".

"Vemos candidatos y tienen derecho, pero (tienen) una experiencia pasada probablemente muy funesta y negativa para el país", aseveró.