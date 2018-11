Cocarico dice que denunció a sus hermanos y acusa a Barral

A dos semanas de haber salido a luz la denuncia que pesa en contra de los hermanos del ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico Yana, Rogelio y Luis, y la existencia de un supuesto “clan”, reapareció la autoridad y negó cualquier vínculo en las ilegalidades que habrían cometido sus familiares al sostener que no salió a refutar la demanda por sus padres.

El Ministro aseguró que al conocer los ilícitos presentó la denuncia ante el Ministerio Público en 2017 y conminó al diputado Amílcar Barral, quien lo acusó de encubrir a sus parientes, presente una verdadera denuncia penal, caso contrario activará una demanda en su contra.

“Quiero decirles que no he salido hasta ahora, porque cuando se trata de familia uno siempre lo ve de manera especial. Tengo un padre, tengo una madre, tengo hijos que no merecen que nosotros les afectemos, básicamente por este aspecto me he mantenido en reserva este tiempo”, afirmó.

Según la autoridad, se han hecho malas y exageradas interpretaciones del caso tratando de dañar su imagen, toda vez que él se ha conducido bajo el concepto de justicia.

“No se puede decir –acotó- que mi hermano tenía influencias dentro del Ministerio y había una organización criminal dentro del Ministerio, que en su momento los diputados que han vertido esto tendrán que probar”.

Siguió: “Si mi hermano fuera parte de una organización y tendría contacto dentro del INRA en ese aspecto no estaría pues detenido, el hecho de que esté en detención preventiva es una prueba de que mi hermano no tenía ningún tipo de injerencia en las entidades que están bajo dirección del Ministerio de Desarrollo Rural”.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contra sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.

DOS HERMANOS ESTÁN IMPLICADO

Rogelio Cocarico Yana se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz por supuesta estafa a una comunidad de menonitas de la colonia Río Negro. Luis, el otro hermano del Ministro de Desarrollo Rural, también fue acusado de estafa en la localidad de Arenales, debido a que ofreció a los pobladores adquirir un tractor de este despacho y como contraparte les demandó 150 mil bolivianos.

Ante esto, el ministro Cocarico aseguró que presentó dos denuncias ante el Ministerio Público, una en La Paz y otra en Santa Cruz, por hacer mal uso de su nombre.

DIPUTADO: “NO TENGO MIEDO, QUE EL MINISTRO HAGA LOS PROCESOS NECESARIOS”

Por su parte, el diputado Amílcar Barral, quien fue descalificado por el ministro Cocarico, manifestó que éste lo único que pretende es amedrentar, por lo que le demandó que no espere y presente una querella contra su persona.

“Es un cobarde, hace dos semanas amenaza con iniciarme una denuncia penal y no lo inicia. Voy a esperar hasta el lunes que inicie el proceso penal y aclare cuáles son las circunstancias de que tengo un clan acá en el Ministerio”, sostuvo el titular de Desarrollo Rural en conferencia de prensa.

“Nos ha dado plazo, el mensaje, que lo haga hoy no le tenemos miedo, no por el hecho de que esté sentadito en una silla de ministro tenga la cobardía de querer amenazarnos con este tema, que haga los procesos que quiera”, afirmó el asambleísta Barral.

Asimismo, exhibió la demanda planteada contra la autoridad gubernamental por los supuestos delitos de encubrimiento, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia al sostener que “no se trata de una cartita como dice Cocarico”.

Barral presentó una carta a la Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio de la Cámara Baja, en la que solicitó que se convoque al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para que brinde un informe oral sobre denuncias de supuestos hechos de corrupción que involucran a sus hermanos, a quienes denominó como el “Clan Cocarico Yana”.