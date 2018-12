Aldo Lale-Demoz: “Hay todavía poca precisión con cifras de cultivos de coca en Bolivia”

El experto en política de lucha contra las drogas Aldo Lale-Demoz vistió el país para conversar sobre su amplia experiencia en la temática y dar algunas recomendaciones para mejorar este trabajo.

Lale-Demoz fue director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) y hoy es consultor en temas de lucha contra las drogas.

El experto dio una charla a estudiantes de la UMSS el pasado 23 de noviembre, gracias al apoyo de la Unodc y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI).

- ¿Cómo ve la política antidroga en Bolivia?

- Al presidente (Evo Morales)lo conozco desde 1993. Cuando era activista y venía hasta Viena, yo lo iba a buscar a la estación de tren. Lo conozco ahí. Empezó con bastante poca credibilidad hace unos cinco años, la gente decía “bueno, vamos a ver si funciona”; hoy por hoy, sería deshonesto decir que es un modelo a seguir, pero la gente está tomando nota que en Bolivia se está haciendo algunas cosas, que están mejorando la situación de lo que era hace 20 años.

- ¿Pero es un modelo para la región, como dice el Presidente?

- Decir que hoy por hoy se ve como modelo, no. Creo que deberíamos ser más cautelosos, pero la comunidad internacional está observando Bolivia con más interés. Veamos indicadores. En Bolivia, hoy hay la mitad de la coca que había hace 10 o 15 años. Ese indicador tan básico muestra que algo está funcionando bien, mientras que en otros países la coca se incrementa.

Ahora, de ahí a que se diga que es un modelo replicable, exportable, sabes que creo que no. Pero no porque lo que haga Bolivia sea malo, sino porque cada país vive su propia dinámica, entonces pretender que un país como Tailandia, por ejemplo, tome el ejemplo de Bolivia, eso no va a pasar, porque es una realidad diferente. No tiene sentido, tiene otra realidad. Allá son las drogas sintéticas, no tiene cocaína. Siempre digo Bolivia que se compare consigo misma en el transcurrir de los años.

- ¿Cómo ve la comunidad internacional que Bolivia haya subido los cultivos de coca?

- Hablé con estudiosos y gente de fuera y dentro del Gobierno y hay todavía poca precisión con las cifras, poca claridad. Dicen que cuando se habla de 22 mil hectáreas se habla de un tope, que no tiene por qué ser 22 mil. Estamos en un proceso que todavía no aterrizó del todo, yo prefiero verlo con ojos positivos y ustedes mismos deberían exigir que se aclare poco a apoco y se precise, pero que el camino es el correcto, me imagino que sí.

- ¿Ayuda que Bolivia no tenga aliados como la DEA?

- Ahora, para mí, los aliados más importantes de Bolivia son, para empezar, sus vecinos y Bolivia se abre mucho y participa en programas regionales. Ésos son los aliados que realmente importan. Perdieron un gran aliado con Estados Unidos, pero hay otros aliados de cooperación internacional, las cifras son menores, pero hoy hay un consenso más o menos explícito de que cada país maneje sus problemas y no debe depender de manera muy importante de la cooperación internacional. Y Bolivia lo ha demostrado. Yo no me preocuparía mucho por esos socios, sí de tener socios en la comunidad internacional y de participar en discusiones internacionales, y Bolivia lo hace y se está preparando, y sobre todo cooperar con los vecinos.

- Comparando con sus vecinos, ¿Bolivia cumple los parámetros de las convenciones?

- La historia reciente de Colombia no tiene nada que ver con la de Bolivia, cada país busca sus soluciones. En Colombia hay un concepto básico que en Bolivia puede ser de interés, que es donde no hay presencia de Estado, donde no hay un banco, donde no hay un fiscal, salud pública o educación es obvio que ahí se va a meter todo lo ilícito, y no sólo drogas. Entonces si hay un parámetro importante es velar que la democracia, que el imperio de la ley, la salud y la educación lleguen a estos lugares. Y bueno, eso es una asignatura pendiente de ustedes, del Gobierno.

FICHA PERSONAL

Aldo Lale-Demoz

Nacionalidad: Nació en Alemania y tiene nacionalidad uruguaya.

Estudios: Cuenta con títulos universitarios y de posgrado en desarrollo económico y relaciones internacionales de The American University, Washington DC.

Trayectoria: Trabaja por las Naciones Unidas desde hace más de 30 años y para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) desde 1992.