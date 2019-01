Partidos piden no votar en primarias y huelga se debilita

A poco más de 20 días para que se lleven adelante las inéditas elecciones primarias, los frentes políticos habilitados toman una serie de determinaciones. Bolivia Dice No convocó a su militancia a no votar en este proceso o tener lo mínimo para continuar en la carrera electoral, en tanto otras organizaciones definieron que no usarán los recursos públicos para la campaña, que está establecido por ley.

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No y senador por Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, demandó a la militancia a no sufragar en este proceso inicial como muestra de rechazo a la postulación del binomio oficialista Morales-García, entre otros.

“Estamos pidiendo a nuestra militancia que no asista a las urnas para estas primarias y que sólo sufraguen unas cuantas personas para continuar en el proceso electoral general de octubre de 2019. Sólo se requiere la emisión de unos cuantos votos para que nos habiliten”, señaló.

Rechazo

Por otra parte, tal cual lo hicieron otros partidos, el frente Bolivia Dice No anunció que no usará los recursos públicos para la campaña de las elecciones primarias fijadas para el 27 de enero.

“No vamos a usar recursos del Estado ni medios estatales, vamos a utilizar recursos del partido y medios privados. Esta es una artimaña para darle una falsa legalidad a las candidaturas ilegales e inconstitucionales de Morales y García Linera. Vamos a seguir defendiendo el 21F”, sostuvo.

Los candidatos Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Virginio Lema, entre otros, rechazaron el financiamiento.

Los partidos han inscrito sólo un binomio para participar en primarias, por lo que la oposición cree que las elecciones son innecesarias y que sólo sirve para ratificar la postulación de Morales y García.

TRES BAJAS EN EL PIQUETE DE HUELGA

El presidente de uno de los comités cívicos de Cochabamba, Juan Flores, y dos representantes de los mineros fueron dados de baja ayer del piquete de huelga de hambre en el templo de Santa Ana de Cala Cala.

Flores fue evacuado en una ambulancia, tras una revisión médica en la que se constató su deteriorado estado de salud. Los otros dos representantes fueron llevados también tras una revisión médica.

En tanto, los piquetes de huelga de hambre de Sucre, Pando y La Paz continúan pese a las bajas de varios huelguistas la anterior semana. También sigue el piquete del templo San Francisco en el centro de Cochabamba.