Demócratas pide a militantes no sufragar en primarias, pero sí acudir a hacer control

"El Movimiento Demócrata Social (MDS), como integrante de la Alianza Bolivia Dice No, informó que como el voto en las primarias no es obligatorio, aconsejará a sus militantes que no sufraguen, pero que de igual forma acudan a los centros de todo el país para hacer control electoral el 27 de enero.

La Alianza Bolivia Dice No "estará vigilante en las mesas electorales el próximo 27 de enero, para fiscalizar, como hicimos el 21F del 2016, el resultado electoral y evitar el engaño colectivo", así sus militantes no acudan a votar, señala un comunicado oficial de la organización.

El documento indica además que Demócratas, en agosto de 2018, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, denunció que el citado proyecto "buscaba legitimar una candidatura ilegal, acallar las voces de Bolivia Dijo No, evitar la articulación de la oposición y electoralizar el país anticipadamente con una campaña larga y onerosa".

Estamos de acuerdo en las primarias como principio, pero no al costo de socavar la propia democracia", explica el comunicado.

Demócratas argumentó también que la obsecuencia de un TSE parcializado a los intereses del MAS "ha terminado por desdibujar las primarias como mecanismo de profundización de la democracia interna", en dos sentidos: por el intento de legalización de un binomio ilegal y por la falta de valor democrático de otros líderes, que por no competir en igualdad con otras opciones, "han preferido refugiarse en estructuras del pasado o incluso abandonar la contienda electoral, impidiéndose la unidad de la oposición".

Por último, agrega, el hecho de que hay un solo binomio por cada partido o alianza política "le ha quitado todo sentido a las primarias".