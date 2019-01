Costas ve improvisación y afectación a personal "altamente capacitado" tras cambios en el TSE

El vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo hoy que ve improvisación y afectación a personal“altamente capacitado” tras la destitución de funcionarios expertos en el manejo de la base de datos y los sistemas internos de intercambio de información.

"La preocupación que tengo es la improvisación, el tomar decisiones que no sean sopesadas puede ser algo que repercuta a futuro (...). El personal que se afectó es personal altamente capacitado. Quienes están designados no tienen esta especialidad, han trabado en otros aéreas, son profesiones que tienen su formación, pero, indudablemente, no las competencias ni las habilitadas, ni los cursos desarrollados de quienes han sido desafectados”, manifestó citado por Erbol.

Costas calificó el cambió como "precipitado" y señaló también que hubo afectación a "áreas extremadamente críticas". Anunció que se reunirá con los demás vocales para revisar esa determinación.

El sábado, Costas denunció que ese Órgano la destitución del personal. Él y la vocal Dunia Sandoval se encontraban de vacaciones mientras la sala plena de este Órgano decidió hacer los cambios.

Entretanto, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, aseguró que el cambio de personal, a 22 días de las elecciones primarias, fue decisión de la sala plena que para tener quórum solo necesita de cuatro vocales.