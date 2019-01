Activistas: Traslado de sesión de CIDH busca evadir protestas por 21F

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y activistas en defensa del referendo del 21F denunciaron que el Gobierno cambió la sede del 171 Periodo de Sesiones Ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada inicialmente en Cochabamba, a la ciudad de Sucre con el objetivo de evadir las protestas en defensa de la democracia y mantener un control “militar” de la zona, ya que se realizará en una infraestructura contigua al Liceo Militar.

El 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en su página web que el 171 Periodo de Sesiones se desarrollaría en Cochabamba. Sin embargo, el 7 de enero, en otro comunicado, el organismo internacional informó que el evento se realizará en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura, ubicado en la zona del Castillo de la Glorieta en Sucre, del 7 al 16 de febrero de 2019.

Para el dirigente del Conade, Waldo Albarracín, el Gobierno decidió cambiar la sede de las sesiones ante los anuncios de diversos sectores que preparaban protestas masivas en Cochabamba. “(Igual) Se va a llegar a Sucre, sé que el Gobierno ha cambiado la sede justamente para evitar que vayan las instituciones porque inicialmente estaba previsto para Cochabamba, previendo que en Sucre es más difícil, (pero) aunque nos lleven a la punta del cerro nosotros vamos a ir porque le vamos a explicar a la CIDH que se han violado derechos”, dijo.

Asimismo, mostró su preocupación porque el lugar del evento de la CIDH está contiguo al Liceo Militar del Ejército Tte. Edmundo Andrade, por lo que el Gobierno estaría buscando un control militar de la zona para evitar que las protestas lleguen. El lugar se encuentra a cuatro kilómetros de la capital Sucre.

En la misma línea, el exviceministro de Tierras y actual activista por el 21F, Alejandro Almaraz, indicó que comparte plenamente el criterio de Albarracín. “El Gobierno le teme al pueblo. Evo le teme al pueblo, por eso no va a actos públicos. Por eso el cambio de sede (de la sesión de la CIDH) vía la Cancillería, pero sería una torpeza que repriman a la gente en presencia de los relatores. Aunque lo lleven a la punta del Sajama, nosotros vamos a ir”, concluyó.

EL GOBIERNO NO QUIERE CONFLICTOS EN CHUQUISACA

El canciller Diego Pary no dio explicaciones sobre el cambio de sede de la sesión de la CIDH. Sin embargo, el jefe de la diplomacia boliviana pidió el martes que no haya protestas en este evento y aseguró que el tema de la repostulación del presidente Evo Morales “está decidido” y no merece más discusión porque la institucionalidad interna del país ya cerró el caso.

“La CIDH, durante sus sesiones en Bolivia, no abordará los temas que están relacionados a Bolivia”, justificó a tiempo de resaltar que será la primera vez que la CIDH sesiona en Bolivia.

Sin embargo, el expresidente Jorge Quiroga convocó a todas las fuerzas democráticas y opositoras a concentrarse en Sucre para hacer sentir que se vulneraron derechos. Waldo Albarracín, del Conade, también dijo que buscará contactar a los relatores en eventos paralelos a la sesión para hablarles de la realidad del país.

El diputado del MAS Elmer Callejas criticó estas declaraciones y dijo que “hacen quedar mal al país”.