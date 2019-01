Educación incorpora los hitos del Gobierno del MAS en la currícula

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, reconoció que en el currículo de la materia de Ciencias Sociales se ha incorporado los considerados hechos históricos y logros de la administración del presidente Evo Morales y que deben ser impartidos en el nivel secundario. En tanto, los maestros señalan que se busca imponer y obligar a que se hable del MAS con fines electorales.

Ministro, ¿es obligatorio que los maestros hablen de la administración gubernamental actual?, se le consultó. “Como parte de la historia, de Ciencias Sociales, sí”, respondió de forma contundente el titular de Educación.

“Es parte de la actualización del currículo, hay otros, había currículas que se quedaron en la época del 40 (…) lo que sí obviamente hay (es) un trabajo continuo en el tema de la adecuación del currículo”, aseveró.

Sin embargo, aseguró que no es un tema de carácter político electoral el incorporar los últimos 13 años, “es parte de la historia y tiene que ser incorporada en el estudio secundario”, afirmó ante consulta de Los Tiempos.

El martes, el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, Iván Villa, informó que se recomendó a todos los maestros de primaria y secundaria, a través de las direcciones distritales, que hablen a los estudiantes sobre los logros de la administración de Morales.

“Nosotros no vamos a prohibir, mientras no utilicen el contexto de espacio educativo para aprovecharse electoralmente, lo que no puede ningún maestro decir es que los últimos 13 años no se incorpore dentro del análisis histórico”, sostuvo Aguilar.

Al respecto, el profesor Severo Apaza, dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, cuestionó esta política de imposición del actual régimen gobernante, que pretende confundir lo que es la historia con una campaña proselitista.

“Nosotros no vamos a tolerar, no vamos a permitir que desde el Ministerio de Educación nos pretendan imponer de hablar exclusivamente de los logros del masismo y de Evo Morales”, afirmó.

Acotó que una cosa es la enseñanza de la historia crítica, el análisis histórico, y otra es pretender imponer hablar exclusivamente de los logros del proceso de cambio tal como hace el presiente Evo Morales. “Eso es campaña, eso es pretender manipular desde las aulas utilizando a los maestros”, criticó.

En la misma línea, la dirigenta de los maestros urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, dijo que “hay que mostrar las dos caras, para que el estudiante adquiera una posición crítica. Pero el afán del Gobierno es adoctrinamiento, manipular la mente de los jóvenes”.

Aseveró que los maestros “resistirán” estas instrucciones desde las aulas, desarrollando las materias de las manera más crítica posible y mostrando las dos caras de la historia.

2 materias con temas de Evo, Según denuncias de maestros, el MAS obliga a usar ejemplos a favor del Gobierno en las materias de Ciencias Sociales y Matemáticas.