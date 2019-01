Alejandro Almaraz: “Es iluso pensar que el MAS no hará fraude”

El activista Alejandro Almaraz cumple 18 días de huelga de hambre exigiendo respeto a la democracia y al voto del 21F. La exautoridad asegura que el fraude está instalado y que no es posible ir a las elecciones en estas condiciones.

- ¿Por qué cree que los colectivos están divididos?

- Lo que en este momento no hay, y es lo que debemos lograr, es la fuerza para un paro nacional indefinido que parece ser el único medio eficaz contra la dictadura. Estamos trabajando en la unidad de todos los bolivianos que quieren vivir en democracia.

- ¿Las posiciones de ir a las urnas o a las calles son compatibles?

- Nosotros no estamos diciendo que no vayan a las primarias, tampoco que llamen a la abstención. Lo que estamos diciendo es que en estas condiciones de fraude no vayan. Estas condiciones de fraude las podemos modificar si luchamos unitariamente durante unos meses y culminando la lucha con el paro nacional. Pero no pedimos que se bajen de las elecciones.

- ¿No cree que el MAS aceptaría dejar el Gobierno en las elecciones?

- Es iluso pensar que el MAS va a dejar el Gobierno con estas condiciones, estoy absolutamente convencido. Lo que pasó en el último mes es una prueba contundente, con las renuncias y el cambio de funcionarios en el TSE, ya no están los vocales que ofrecían algún grado de contención a la manipulación del órgano electoral. El TSE habilitó al binomio del MAS dando una prueba concluyente de qué lado está. ¿Con todo eso creen que Evo llegará a una elecciones donde pierda? Está claro que va a haber fraude con las condiciones actuales.

- ¿Entonces no se debe ir a elecciones con este TSE?

- Está claro que va a haber fraude en las elecciones, indudablemente, y no importa si se controla o no el fraude, si se denuncia o no, ese fraude será asumido como decisión del Estado, proclamado por el TSE y no tendrá en ese momento la sociedad la capacidad de contrarrestar. La lucha es hoy.

- ¿Qué deben hacer los partidos?

- Los partidos, sin renunciar a sus candidaturas, deben priorizar la movilización para algo que debería interesarles que es la limpieza en las elecciones que es la única manera en que puedan ganar. Y una vez que impongamos el mínimo nivel de limpieza de esas elecciones, ya recién ir a las urnas.

MAS HA TRAICIONADO SU MANDATO

Almaraz aseguró que “yo tengo posiciones de izquierda, las mismas posiciones que me llevaron a ser parte del Gobierno del MAS, las tengo exactamente iguales y en virtud a ellas es que estoy combatiendo a un Gobierno que ha dado el viraje, que ha traicionado su mandato”.